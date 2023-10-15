普京讚習近平：世界公認的領導者

俄衛網10月15日引述俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在莫斯科接受了《高端訪談》欄目的獨家專訪內容報道。在採訪中，普京談到了他與中國國家主席習近平主席的交往。並表示，習近平主席是世界公認的領導者。



普京說：「習近平主席是世界公認的領導者之一。習近平主席不是根據一時一勢來作決定的領導人，他會對形勢進行分析評估，着眼未來作出長遠考慮。這一點很重要。這就是真正的世界領袖與我們稱之為『臨時工』的人之間的區別。『臨時工』只來五分鐘，在國際舞台上秀一番，然後消失得無影無蹤。習近平主席是另外一種人，他是一個堅定、冷靜、務實和可靠的夥伴。只要我們達成一致意見，我們就能確保雙方都遵守協議。」

普京表示，他與習近平主席會面40多次，有許多愉快的記憶。

普京說：「我們有次會面非常愉快。習近平主席當時訪問俄羅斯，我們一起去了聖彼得堡，登上阿芙樂爾號巡洋艦，在聖彼得堡的涅瓦河上一起乘船。在絕對平靜和友好的氣氛中，我們就雙邊關係和世界局勢進行了長時間的詳細交談。不久前的3月，習近平主席又一次來訪，同樣是一次非常務實的訪問，對我們兩國關係未來發展具有非常重要的意義。所以我希望當我們在中國會面時，這一傳統能夠延續。」

沙特王儲在會見布林肯時強調沙特阿拉伯拒絕以任何方式針對平民，或破壞影響巴勒斯坦人生活的基礎設施和重大利益所在。他強調沙特希望在致力平息加沙緊張局勢與幫助解除對巴人圍困同時，加強溝通。