以巴衝突｜拜登與阿巴斯討論人道援助　以色列恢復向加沙南部供水

美國總統拜登（Joe Biden）10月15日與巴勒斯坦總統阿巴斯（Mahmoud Abbas）通電話，討論加沙人道主義援助問題。拜登表示，美國正在地區內盟友合作，確保人道物資送達加沙平民手中。美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）同日表示，已接獲以色列官員通知，已重新開啟加沙南部的水管，恢復水資源供給。



以色列能源部長卡茨（Haim Katz）表示，恢復向加沙南部供水的決定，是由以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）和拜登共同商定。

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10月9日，以色列國防部長加蘭特（Yoav Gallant）宣布「全面封鎖」加沙，並指「我已下令全面圍堵加沙地帶，沒有電、食物、水、天然氣，一切都被封鎖了。 」以色列當局曾警告，除非哈馬斯（Hamas）釋放所有的以色列人質，否則加薩走廊將不會得到人道援助。

聯合國人道事務協調辦公室表明，以色列全面封鎖加沙並切斷當地的水力發電供應，嚴重加劇當地的人道危機。

另外，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）15日表示，加沙和埃及之間的拉法過境點（Rafah Crossing）將會開放，以便向被封鎖的加沙地帶提供援助，美國正與聯合國、埃及、以色列和其他國家建立機制，讓加沙地帶有需要的人獲得援助。