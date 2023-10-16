以巴衝突｜埃及願辦國際及地區峰會　塞西稱以軍反擊已超出自衛

針對新一輪以巴衝突升級，埃及總統塞西（ Abdel Fattah al-Sisi ）10月15日表示，埃及願意主辦國際及地區峰會，以探討問題。他談到以色列的報復性還擊時表示，這種回應已超出自衛的權利，變成對加沙逾200萬人民的集體懲罰。



塞西15日就以巴問題召開國家安全會議，他指除了透過「兩國方案」，難以其他辦法解決巴勒斯坦問題。埃及反對以色列迫使加沙人民流離失所的政策，以及任何以犧牲鄰國利益作為代價的企圖。

塞西強調，埃及準備盡一切努力實現局勢穩定，以啟動並恢復真正的和平進程。埃及將繼續與國際及地區夥伴接觸，旨在緩解衝突，停止針對平民的襲擊。

塞西15日也曾與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）會面，兩人一致認同解決加沙人道問題的重要性，須確保物資及援助能夠送達到民眾手中，並幫助平民免受傷害。

埃及總統府表示，雖然目前埃及在向加沙地帶提供人道主義援助方面遇到困難，但埃及會加強與國際和地區援助組織的聯繫，提供必要的援助。埃及方面表示，自新一輪巴以衝突爆發以來，埃及一直開放拉法過境點（Rafah crossing）的埃及一側，但由於以色列的轟炸，令巴勒斯坦一側無法正常運作。