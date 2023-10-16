波蘭大選｜在野黨派料獲過半議席　執政黨仍可望嘗試籌組政府

波蘭10月15日舉行大選，由前歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）領導的反對派陣營公民聯盟（KO），預計將與兩個小黨將取得過半席次，圖斯克已提前高喊：「波蘭贏了、民主贏了」。雖然執政執政法律與公正黨（PiS）預計只獲200席，但仍然是贏得最多席位的單一政黨。波蘭總統杜達（Andrzej Duda）的幕僚表示，總統很可能先向獲得最多選票的政黨，即由PiS嘗試籌組政府。



是次選舉將選出波蘭眾議院（Sejm）460名議員，以及參議院100名議員，任期4年。參議院100名議員在100個選區內產生，選區內得票最多的候選人當選；眾議院460個議席依照政黨得票率分配。

益普索（Ipsos）的出口民調顯示，公民聯盟可望得票31.6%、獲得163 個席位，加上中右翼的第三條道路聯盟（Third Way，TD）和左翼黨（The Left，SLD），將會獲得248個席位。至於PiS雖然以36.8%得票冠絕各政黨，但連同極右翼聯邦黨（Confederation，KWiN）料只獲212席。由於無法獲得多數席位，提高了在野自由派共組執政聯盟的可能性。

由於PiS仍是贏得最多席位的單一政黨，總統幕僚指杜達將先由PiS嘗試籌組政府。

隸屬執政黨PiS的總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）表示，如果PiS獲總統賦予籌組政府的任務，他們將努力組建一個穩定的政府。黨魁卡欽斯基（Jaroslaw Kaczynski）表示，仍然希望PiS能夠籌組下一屆政府。

2023年10月15日，領導波蘭執政執政法律與公正黨（PiS）的副總理卡欽斯基（Jaroslaw Kaczynski），在華沙發表講話。（Reuters）

PiS自2015年起執政，其黨魁是現年74歲的波蘭副總理卡欽斯基（Jaroslaw Kaczynski）。PiS自執政以來就收緊墮胎法，並在與白羅斯之間的邊境建造邊境牆，以阻止非法移民入境。PiS指會繼續實行反移民政策，並反對歐盟要求成員國分擔移民責任的計劃。

圖斯克15日晚表示，「這段嚴峻時期已經結束，PiS的統治已經結束。波蘭贏了、民主贏了。」