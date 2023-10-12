以巴衝突「搶Fo」俄烏戰爭　俄羅斯漁翁得利？

彭博社分析認為，俄羅斯將從以色列與巴勒斯坦激進組織哈馬斯之間的衝突受益。以色列請求美國提供軍事援助，可能會轉移美國對烏克蘭的武器供應和注意力。



據悉，克里姆林宮雖對以巴衝突升級感到擔憂，但也清楚地認識到這至少能分散美國和歐洲對俄烏戰爭的注意力。俄外長拉夫羅夫星期一（10月9日）在一場記者會上說，若美國把焦點放在以色列局勢上，從而放緩對基輔的武器供應，那麼俄總統普京將能「更快實現」對烏克蘭發動特別軍事行動的目標。

美國和北約盟友淡化了以巴衝突會影響對烏克蘭軍事援助的擔憂。一名美國國防部高官說，美國將繼續為烏克蘭提供大量支持，同時確保有能力應對其他危機。

目前，以色列和烏克蘭的軍援需求沒有太大重疊，以色列尋求鐵穹防禦系統導彈、精確制導彈藥和炮彈，烏克蘭的主要需求則是彈藥、導彈防禦系統和地面車輛。以色列多年來也儲備了相對充足的武器。

不過，若以軍如一般預料對加沙地帶發動地面攻勢，武器供應可能會變得緊張。戰略與國際研究中心顧問坎西安 （Mark Cancian）說：「屆時，他們將開始大量使用精確彈藥……他們可能沒有足夠庫存來支持長期作戰。」

坎西安說，隨着烏克蘭尋求打擊前線以外的俄羅斯軍事基地等目標，烏軍也需要更多精確彈藥，「問題是我們無法在短時間內製造出更多」。這可能導致美國放緩向烏克蘭交付武器。

查塔姆研究所行政總裁馬多克斯（Bronwen Maddox）認為：「若得在以色列和烏克蘭之間做選擇，美國會毫不猶豫地選擇以色列。我可以理解烏克蘭總統澤連斯基為什麼會擔心，而他此前就已在努力維持美國的注意力。」

以巴衝突對油價的影響，也可能有利於俄羅斯對烏克蘭的戰爭。由於市場擔心伊朗、沙特阿拉伯等主要中東產油國可能捲入衝突，美國原油期貨一度上升至每桶87美元以上。

美國智庫蘭德公司政策研究員戴利（Ann Marie Dailey）說：「隨着油價上漲，他們（俄羅斯）將能繼續在軍火生產上支出，這也有助於彌補部分預算赤字。短期內，俄羅斯絕對能從中得到好處。」

以巴衝突：圖為2023年10月10日以軍進行轟炸後，巴勒斯坦人在位於加沙地帶南部汗尤尼斯（Khan Younis）一受襲地點檢視損毀情況。（Reuters）

評論：以巴衝突將給中東地區帶來巨變

《海峽時報》歐洲特派員伊亞爾（Jonathan Eyal）評論文章指出，以色列與巴勒斯坦激進組織哈馬斯之間的衝突會如何發展還不得而知，但這場衝突顯然已摧毀以色列對自身戰略地位與區域地位的大部份假設，將給中東地區帶來巨變。

文章認為，此次以色列被打個措手不及，情報失敗的程度遠超2001年美國九一一恐怖襲擊。之後的調查和問責將製造一場巨大的政治風暴，以色列總理內坦亞胡與他領導的政府可能因此下台。

文章說，過去半個世紀以來，內坦亞胡和他的前任一直認為巴勒斯坦問題可以被邊緣化，以色列可以把巴勒斯坦人圈在它分配的狹小土地里，同時和阿拉伯鄰國建立外交關係，以獲得和平和穩定。但這場致命衝突表明，唯有正視並解決巴勒斯坦人的處境，才能讓中東走上一條更穩定的道路。

然而，哈馬斯的襲擊與屠殺使許多以色列人認為，他們永遠無法和巴勒斯坦人成為一國，卻也不能允許巴勒斯坦成為獨立國家，這樣的局面只會產生更多政治僵局與暴力。

本文獲《聯合早報》授權轉載

