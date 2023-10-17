以巴衝突｜ 布林肯再晤內塔尼亞胡　空襲警報下曾避難五分鐘

隨著以色列準備在加沙地帶發動地面進攻，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）10月16日返回以色列，為短短一周內第二次訪問以色列。他會見了總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）及總統赫爾佐格（Isaac Herzog）等，希望協調打擊哈馬斯（Hamas），同時探討緩解加沙人道危機的方法。美國國務院表示，布林肯與內塔尼亞胡會面時，空襲警報一度響起，兩人在地堡避難了五分鐘。



美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）表示，布林肯與內塔尼亞胡會面時，就美國與聯合國和地區夥伴的協調進行磋商，以促進向平民提供人道主義援助。他並重申支持以色列抵抗哈馬斯恐怖主義，強調美國願意提供一切援助。

2023年10月16日，採訪美國國務卿布林肯（Antony Blinken）的記者，在空襲警報響起後躲進大樓樓梯間。 (Reuters)

美國官員表示，布林肯在訪問約旦、巴林、卡塔爾、沙特阿拉伯和阿聯酋期間，聽到了各地領導人對哈馬斯的廣泛反對，也聽到了對巴勒斯坦人困境的憂慮。

另外，白宮發言人柯比（John Kirby）15日表示，白宮希望埃及邊境的拉法過境點（Rafah corssing）能夠在星期一開放幾個小時，以便一些人能在以色列展開地面戰之前離開加薩。