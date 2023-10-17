布魯塞爾槍擊案｜比利時恐襲警報升至最高　歐國盃外圍賽賽事腰斬

比利時布魯塞爾10月16日發生槍擊案，兩名瑞典民眾被殺，槍手在逃，比利時已將恐襲警報提升至最高級別。英國《每日郵報》及路透社表示，社交媒體流傳一名男子自稱是襲擊者，並且是伊斯蘭國（ISIS）成員。正在舉行的歐國盃外圍賽、比利時主場對瑞典的賽事在半場腰斬，歐洲足協（UEFA）稱將公布更新資料。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）形容，布魯塞爾再次遭受伊斯蘭恐怖攻擊，歐洲正在搖動。比利時媒體稱，布魯塞爾槍擊發生後，法國正在加強對比利時邊境的控制。



比利時首相德克羅（Alexander De Croo）在社交媒體平台X上證實，受害者是瑞典人，但沒有透露具體人數。德克羅表示，已就事件向瑞典首相克里斯特松（Ulf Kristersson）致以誠摯哀悼，並強調反恐是一場共同鬥爭。消息指出，兩名死者很可能是足球球迷。

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襲擊者自稱阿爾吉拉尼（Abdesalem Al Guilani ），他在網上視頻宣稱為真主而戰，願為宗教而死，並以穆斯林的名義報仇。到目前為止，他已經殺死了3名瑞典人。不過，當局指槍擊案中只有兩名死者，未知「3名瑞典人」此說法的依據。

警方發言人證實，事發晚上7時左右，警方接報到場並封鎖現場調查，但拒絕透露更多細節。當地傳媒發布的片段顯示，一名身穿螢光橙色外套的槍手，騎著一輛摩托在十字路口先開了兩槍，然後又開了三槍，然後跑進一棟建築物，又開了兩槍，並在犯案後逃離現場。另有報道指，一名目擊者稱，槍手在開槍前高喊「真主至大」。

英國《每日郵報》報道，社交媒體上流傳一段影片顯示，一名講阿拉伯語的男子表示，他以ISIS名義實施了這次襲擊。警方證實，影片中的男子穿着橙色夾克、戴著黑色圍巾、戴著黃色棒球帽，留著濃密的黑鬍子，正是警方正在尋找的疑犯。

比利時危機中心已警告民眾，如非勿要暫時不要前往首都。