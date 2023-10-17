以巴衝突｜世衛：加沙水電及燃料只剩24小時　醫院資源匱乏

以色列正準備對加沙地區發動地面戰，世界衛生組織（WHO）警告，加沙地帶只剩下24小時的水、電和燃料，當地正走向「一場真正的災難」。加沙部份醫院，幾乎每五分鐘就有傷患送到。有醫生表示，只有最嚴重的病患才會接受手術，因為醫院沒有足夠資源。哈馬斯政府辦公室10月16日公布，自以色列對加沙走廊發動攻擊以來，至少有2,808名巴勒斯坦人死亡，10,850人受傷。



世衛組織東地中海區域主任曼達里（Ahmed Al-Mandhari）在16日表示，必須允許目前滯留在埃及拉法過境點（Rafah crossing）的援助車隊進入加沙地帶。 如果援助沒有送到，醫生將被迫為病人準備死亡證明。

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逾百醫療設施受襲 12醫護人員亡

曼達里又表示，在接連空襲和砲擊中，世衛錄得111個醫療設施遭到襲擊、12名醫護人員死亡、60輛救護車被炸，這些行為違反了國際法和人道原則。

加沙北部共有22家醫院正在治療2,000多名患者，部份需要使用呼吸器、部份需要定期透析，此外還有兒童、嬰兒和婦女。曼達里表示，由於緊急救援人員不堪重負，醫生晝夜不停地工作，從重症監護室、手術室、急診服務到其他部門，都處於崩潰的邊緣。

曼達里指出，醫院已經耗盡乾淨的用水，而燃料短缺威脅著電力供應。隨著醫療資源枯竭，醫生們在無法拯救所有人的情況下，將被迫做出選擇。「人太多了，有些人只能慢慢死去。」

聯合國人道辦公室（OCHA）同日表示，加沙的醫院僅剩24小時的燃料儲備，使數千名患者處於危險之中。該辦公室也稱，目前至關重要的是，必須立即允許援助通過拉法過境點。

醫院設備停用 患者無法洗腎

其中，在加沙走廊南部汗尤尼斯（Khan Younis）的一家醫院，載著傷患的救護車不斷抵達，患有慢性病的患者面臨失救危機。醫生Mohammed Zaqout表示，「我們有220名腎病患者，今晚一半的設備將停止使用，我們無法為所有人進行透析。」

腎病患者胡宗達爾（Nahed Al-Khuzundar）表示，他每星期必須接受3次透析，但自以巴衝突爆發後，還沒有進行過。「我的雙腿開始腫脹，我感到窒息，我迫切需要透析。」

雖然國際援助車隊正在埃及邊境等待，但由於拉法過境點尚未開放，無法進入加沙。