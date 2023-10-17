普京率團訪華將晤習近平　20多人代表團包括多名商界高層

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭等）率團訪華，準備出席「一帶一路」國際合作高峰論壇，並會與中國國家主席習近平會談。據俄媒10月17日指，有20多名俄羅斯政府部門和企業代表隨同訪華，包括俄羅斯外貿銀行、俄羅斯石油公司等企業的高層。



據俄方講述，中俄雙方會舉行大範圍和小範圍雙邊會談。

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俄衛網17日報道，在政府官員方面，隨俄羅斯代表團來華的官員有副總理諾瓦克和切爾尼申科、外交部長拉夫羅夫、經濟發展部長列捨特尼科夫、財長西盧安諾夫、交通部長薩韋利耶夫、央行行長納比烏林娜、俄聯邦軍事技術合作局局長舒加耶夫和俄羅斯鐵路公司總裁別洛澤羅夫。

商界代表則包括俄羅斯儲蓄銀行董事會主席格列夫、俄羅斯外貿銀行（VTB）行長科斯京、諾瓦泰克公司（Novatek）董事長米赫利松、俄羅斯國家原子能集團總裁利哈喬夫、俄羅斯石油公司（Rosneft）首席執行官謝欽、伏爾加集團負責人季姆琴科和俄羅斯國家發展集團（VEB.RF）負責人舒瓦洛夫。

報道指，克里姆林宮代表為俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫和總統助理奧列什金。

俄羅斯總統外交政策顧問烏沙科夫（Yuri Ushakov）指，俄羅斯代表團這次訪華期間不計劃簽署有關增加油氣供應的協議，將關注其他問題。