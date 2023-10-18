烏克蘭以美國飛彈攻擊佔領區機場　俄駐華盛頓大使：後果嚴重

烏克蘭軍隊首次使用美國提供的遠程陸軍戰術飛彈系統（ATACMS），對俄羅斯佔領地區的兩個機場造成嚴重破壞。



路透社報道，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）週二（10月17日）說，ATACMS的威力實至名歸。 俄羅斯駐美國大使說，美國向基輔提供ATACMS是個巨大錯誤。

烏克蘭軍方週二全天通報，烏軍對烏東盧甘斯克（Luhansk）附近和南部亞速海（Sea of Azov）別爾江斯克（Berdyansk）附近的機場成功實施高精準打擊，這兩個機場均受俄羅斯控制。

澤連斯基發布晚間視訊演講說：「今天我們特別感謝美國。我們與拜登（Joe Biden）總統達成的協議正在執行。打擊精準的ATACMS名不虛傳。」

俄羅斯駐美大使安東諾夫（Anatoly Antonov）在Telegram說，華盛頓向烏克蘭提供ATACMS是個巨大錯誤。 安東諾夫說，採取這一行動的後果「將是非常嚴重的」，並指責美國蓄意向公眾隱瞞ATACMS將引發的後果。

烏克蘭先前曾多次要求美國提供ATACMS，以破壞俄軍在俄控地區的補給路線、空軍基地和鐵路網。 美國也有國會議員呼籲政府提供烏克蘭這類包括多種款式、射程從165公里到300公里不等的武器。 不過，政府官員擔心烏克蘭會用這些武器攻擊俄羅斯境內的目標，導致戰火外溢。

基輔指ATACMS將改變這場已持續20個月的戰爭，並承諾不會在俄羅斯境內使用這些武器。

本文獲《聯合早報》授權轉載

