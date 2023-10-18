韓國首爾地鐵工會11月9日大罷工

運營韓國首爾地鐵1至8號線的首爾交通公社工會11月9日舉行總罷工，要求資方撤回裁員計劃。



韓聯社報道，首爾交通公社工會聯合交涉團星期三（10月18日）上午在市政府前舉行記者會，公佈了下月的罷工日程和今後計劃。如果罷工成為現實，這將是首爾交通公社工會連續兩年罷工。

韓國全國民主勞動組合總聯盟（民主勞總）公共運輸工會委員長玄貞熙說，經歷了去年的梨泰院慘劇後，首爾仍把金錢看得比市民和勞動者的生命重要。市長吳世勛曾於2021年和2022年簽署勞資協議，承諾不會強制進行結構調整，如今卻無視相關協議。

玄貞熙說，首爾市的裁員和結構調整方案將對市民和勞動者的安全構成威脅，還會降低公共服務質量。她強調，首爾市若不停止裁員和外包、並於年內錄取771名安全人員以確保最基本的安全，罷工將不可避免。

由韓國全國民主勞動組合總聯盟（韓國勞總）兩大工會組成的聯合交涉團，星期二在首爾地方勞動委員會與資方進行最終協調會議，但未能達成協議。勞資雙方對裁員問題態度尤其堅決，均不願做出讓步。工會方面10月12日至16日進行罷工表決投票，以73.4%的贊成率同意舉行罷工。

據悉，資方提出要在2026年之前減少13.5%員工，以改善巨額赤字，實現經營正常化。工會方面則認為，過度縮減人員可能直接關係到安全問題，要求資方撤回方案。

根據協定，罷工期間平日地鐵的運行率需維持在53.5%（1號線）至79.8%（5至8號線）。公休日1至8號線的運行率均為50%。

本文獲《聯合早報》授權轉載

