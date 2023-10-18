普京出席「一帶一路」峰會致辭全文

第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇10月18日在中國北京舉行。俄羅斯總統普京在開幕式上發表致辭講話。



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全文如下：

尊敬的習近平主席，親愛的朋友們！

女士們，先生們！

首先，我要感謝習近平主席邀請出席第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇。

本屆論壇是在習近平主席提出該倡議十週年之際召開的。這是一項真正重要的、全球性的、面向未來的，旨在建立更加公平的多極世界、多極關係（體系）的倡議。它確實是一個全球計劃。

我同意中國國家主席的觀點，即中國的「一帶一路」倡議在邏輯上符合加強國際社會創造性和建設性互動的多邊努力。

我們多次指出，俄羅斯和中國同世界上大多數國家一樣，都渴望開展平等互利合作，以實現普遍可持續和長期的經濟進步和社會福祉，同時尊重文明多樣性和人類共同利益。每個地區都有權採取自己的發展模式。

建立在這些基本原則之上的「一帶一路」倡議很好地對接各地區的一體化進程，也非常契合俄羅斯關於打造這樣一個一體化架構的設想，即貿易、投資和勞動自由將得到充分保障，並建立互聯互通的基礎設施。

圖為2023年10月18日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在中國北京舉行第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇與中國國家主席習近平握手。（Sputnik/Sergei Guneev/Pool via Reuters）

這與眾所周知的俄方提議相契合，即形成大歐亞空間，一個志同道合者進行合作和互動的空間，各種一體化進程將實現對接，包括「一帶一路」、上合組織、東南亞國家聯盟（東盟）以及俄羅斯與後蘇聯空間的夥伴在成功發展的歐亞經濟聯盟。

重要的是，俄羅斯和中國已就平行協調發展歐亞經濟聯盟與「一帶一路」達成一致，成員國之間也就經貿合作達成歐亞經濟聯盟與中國正在實施的非優惠協議。我們已建立聯合委員會致力於執行該協議。今年2月，我們通過了一份詳細的“路線圖”，其中規定歐亞經濟聯盟與中國在貿易政策和運輸線路數字化領域建立互動。

我還要指出，最廣泛意義上的一體化議程是俄羅斯國家發展戰略以及加強經濟、技術和金融主權、現代化和基礎設施擴張的一個組成部分。

中國國家主席在剛才講話中談到了世界各地這一髮展。親愛的同事和朋友，我想向大家展示俄羅斯在這一領域正在採取的行動。這對許多參與者來說很重要，包括我們今天的活動，因為俄羅斯是世界上領土面積最大的國家，通過俄羅斯領土實現互聯互通對所有合作夥伴都非常重要。

中國國家主席習近平與俄羅斯總統普京2023年10月18日在北京人民大會堂展開雙邊會談。會談有雙邊代表團參與，俄衛網18日稱，會談持續約1.5小時。（Sputnik/Sergei Guneev/Pool via REUTERS）

我剛剛提到我方幾個有前景的計劃，它們已經開始落實，並將成為歐亞其他基礎設施項目的補充，包括那些正在「一帶一路」倡議下推進的項目，它們將能一同打造一體化的交通物流體系，提供更多高效、可靠、安全的物流選擇。

在俄羅斯的歐洲部分，我們正在建設「北-南」國際運輸走廊。中國國家主席也提到這一點，將俄羅斯在波羅的海、北極的港口與波斯灣沿岸、印度洋的港口連接起來。正如專家所說，從俄羅斯北部城市摩爾曼斯克到伊朗阿巴斯港的整條路線，將確保通過鐵路無縫連接。

另一條從北向南的運輸線路將經過俄羅斯烏拉爾和西伯利亞地區。其關鍵要素是西伯利亞大鐵路中段的現代化，包括俄羅斯（鄂木斯克州、新西伯利亞州、克麥羅沃州、托木斯克州、阿爾泰邊疆區）境內的西西伯利亞鐵路。這也是我們所說的北部緯度鐵路建設，它是另一條通往北冰洋港口和克拉斯諾亞爾斯克邊疆區北部亞馬爾半島的鐵路線，以及從漢特-曼西斯克自治州到與俄最大鐵路網、西伯利亞大鐵路和貝加爾-阿穆爾幹線連接的新北西伯利亞鐵路。

與此同時，我們正在與外國合作夥伴建設從中西伯利亞向南通往中國、蒙古以及印度洋和太平洋港口的鐵路線。

2023年10月18日，俄羅斯總統普京、中國國家主席習近平以及哈薩克總統托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev，不在圖中）等其他國家領導人在中國北京人民大會堂舉行的第三屆「一帶一路」高峰論壇上合照。（Pool via Reuters）

最後，我們正在規劃另一條從北極到遠東南部的走廊，它的要素也正在形成。這是一條從貝加爾－阿穆爾鐵路幹線到雅庫特的鐵路線，橫跨勒拿河和阿穆爾河的橋梁，需要現代化升級太平洋鐵路、高速公路，在北海航線東段建立深水碼頭。

所有這些從北到南的運輸走廊（俄羅斯歐洲部分、西伯利亞和遠東）將為北海航線與俄羅斯大陸南部、印度洋和太平洋沿岸的大型物流中心的直接連接和整合提供機會。

關於北方海路，俄羅斯不僅是向夥伴國建議積極利用這一運輸潛力，還有，我們邀請有意向的國家直接參與它的發展。俄方願意提供可靠的冰上領航、通信和補給。從明年開始，北方海路全線，冰級貨船將全年通航。

上述國際和地區物流貿易通道的開通，客觀反映了世界經濟正在發生的深刻變化，反映了亞太地區、南半球等增長和發展中心國家發揮的新作用。

考慮到這一點，明年擔任金磚國家主席國的俄羅斯已主動提出在金磚國家框架內設立運輸物流委員會。該委員會在金磚國家成員、聯盟夥伴國的參與下，協同其他感興趣的國家，綜合處理國際運輸走廊的發展問題。

我要補充的是，每年在莫斯科舉行的「運輸週」上也會討論這些主題。親愛的朋友們，我們邀請貴國專家參加於11月中旬在俄羅斯首都舉行的「運輸週」活動。

一帶一路峰會：俄羅斯總統普京2023年10月18日在北京人民大會堂舉行的第三屆一帶一路國際合作高峰論壇開幕式上發表講話，紀念「一帶一路」倡議提出10週年。（Reuters）

最後，我謹表示相信，「一帶一路」倡議和剛才概述的俄羅斯優先事項，以及其他國家提出的建設性和最大膽的建議，將可能找到集體性和真正有效的解決方案，使我們能夠解決真正重要和緊迫的區域和國際問題。

親愛的同事、朋友們！當然，當我們開始做一些大生意時，每個人都期望它會成功。在這樣一個全球範圍內，由中國國家主席10年前發起的倡議，坦率地說，很難指望“一切順利”。然而，我們的中國朋友正在取得成功。我們對這些成功感到非常高興，因為這關係到我們很多人。現在只有中國國家主席概述了進一步行動的整體計劃，它具有建設性，旨在取得共同成果。

我謹祝願中國國家主席成功實施這一計劃，祝願我們所有人成功實施我們的計劃，願一切順利。

感謝。