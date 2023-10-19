第三屆「一帶一路」國際高峰論壇閉幕　主席聲明：形成458項成果

在北京舉行的第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇18日閉幕，大會發表主席聲明。



聲明稱，高峰論壇期間形成了458項成果。

第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇主席聲明全文如下：



前言

一、2023年10月18日，第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇在北京舉行。中華人民共和國主席習近平，阿根廷總統費爾南德斯，智利總統博里奇，剛果共和國總統薩蘇，印度尼西亞總統佐科，哈薩克斯坦總統托卡耶夫，肯雅總統魯托，老撾國家主席通倫，蒙古總統呼日勒蘇赫，俄羅斯總統普京，塞爾維亞總統武契奇，斯里蘭卡總統維克拉馬辛哈，土庫曼斯坦民族領袖、人民委員會主席庫·別爾德穆哈梅多夫，烏茲別克斯坦總統米爾濟約耶夫，越南國家主席武文賞，柬埔寨首相洪瑪奈，埃及總理馬德布利，埃塞俄比亞總理阿比，匈牙利總理歐爾班，莫桑比克總理馬萊阿內，巴基斯坦總理卡卡爾，巴布亞新幾內亞總理馬拉佩，泰國總理賽塔，尼日利亞副總統謝蒂馬，聯合國秘書長古特雷斯與會。法國、阿聯酋、希臘等國領導人高級別代表與會。共150多個國家的代表參會。習近平主席在開幕式發表主旨演講。

二、高峰論壇主題是「高質量共建『一帶一路』，攜手實現共同發展繁榮」。論壇期間舉行三場高級別論壇，議題分別是：(一)加深互聯互通、建設開放型世界經濟；(二)共建綠色絲路、促進人與自然和諧共生；(三)發展數碼經濟、挖掘經濟增長新動能。論壇期間還舉行六場專題論壇，討論貿易暢通、海洋合作、廉潔絲路、智庫交流、民心相通、地方合作等。論壇開幕前舉辦了「一帶一路」企業家大會。

三、今年是「一帶一路」倡議提出10周年。10年來，「一帶一路」合作網絡從亞歐大陸延伸到非洲和拉美，150多個國家、30多個國際組織和中國簽署「一帶一路」合作文件。中國舉辦了三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇，與合作夥伴在鐵路、港口、金融、稅收、能源、綠色發展、綠色投資、減災、反腐敗、智庫、媒體、文化等20多個領域建立了多邊對話合作平台。

四、10年來，「一帶一路」倡議以互聯互通為主線，推動構建以經濟走廊為引領，以大通道和信息高速公路為骨架，以鐵路、港口、管網為依託，涵蓋陸、海、天、網的互聯互通網絡，促進了各國商品、資金、技術、人員的流通。中國與各方合作開展了3000多個務實項目，拉動近1萬億美元投資。

五、各方認為，「一帶一路」倡議傳承了和平合作、開放包容、互學互鑒、互利共贏的絲路精神，堅持共商共建共享、開放綠色廉潔、高標準惠民生可持續的合作原則，推動各國政策溝通、設施聯通、貿易暢通、資金融通、民心相通，為世界經濟增長提供了動力，為國際經濟合作搭建了平台，為全球共同發展開闢了空間，成為廣受歡迎的國際公共產品，是構建人類命運共同體的重大實踐。

六、各方期待繼續加強合作，推動共建「一帶一路」進入高質量發展的新階段，為促進國際合作、推動全球經濟增長、加速落實聯合國2030年可持續發展議程作出更大貢獻，共同開闢和平、發展、合作、共贏的美好未來。

高峰論壇主要成果

七、在高峰論壇開幕式上，習近平主席宣布了中國支持高質量共建「一帶一路」的舉措如下：

(一)構建「一帶一路」立體互聯互通網絡。中方將加快推進中歐班列高質量發展，參與跨裏海國際運輸走廊建設，辦好中歐班列國際合作論壇，會同各方搭建以鐵路、公路直達運輸為支撐的亞歐大陸物流新通道。積極推進「絲路海運」港航貿一體化發展，加快陸海新通道、空中絲綢之路建設。

(二)支持建設開放型世界經濟。中方將創建「絲路電商」合作先行區，同更多國家商簽自由貿易協定、投資保護協定。全面取消製造業領域外資准入限制措施。主動對照國際高標準經貿規則，深入推進跨境服務貿易和投資高水平開放，擴大數字產品等市場准入，加深國有企業、數碼經濟、知識產權、政府採購等領域改革。中方將每年舉辦「全球數字貿易博覽會」。未來5年(2024-2028年)，中國貨物貿易、服務貿易進出口額有望累計超過32萬億美元、5萬億美元。

(三)開展務實合作。中方將統籌推進標誌性工程和「小而美」民生項目。中國國家開發銀行、中國進出口銀行將各設立3500億元人民幣融資窗口，絲路基金新增資金800億元人民幣，以市場化、商業化方式支持共建「一帶一路」項目。本屆高峰論壇期間舉行的企業家大會達成了972億美元的項目合作協議。中方還將實施1000個小型民生援助項目，通過「魯班工坊」等推進中外職業教育合作，並同各方加強對共建「一帶一路」項目和人員安全保障。

(四)促進綠色發展。中方將持續加深綠色基建、綠色能源、綠色交通等領域合作，加大對「一帶一路」綠色發展國際聯盟的支持，繼續舉辦「一帶一路」綠色創新大會，建設光伏產業對話交流機制和綠色低碳專家網絡。落實「一帶一路」綠色投資原則，到2030年為夥伴國開展10萬人次培訓。

(五)推動科技創新。中方將繼續實施「一帶一路」科技創新行動計劃，舉辦首屆「一帶一路」科技交流大會，未來5年把同各方共建的聯合實驗室擴大到100家，支持各國青年科學家來華短期工作。中方將在本屆論壇上提出全球人工智能治理倡議，願同各國加強交流和對話，共同促進全球人工智能健康有序安全發展。

(六)支持民間交往。中方將舉辦「良渚論壇」，加深同共建「一帶一路」國家的文明對話。在已經成立絲綢之路國際劇院、藝術節、博物館、美術館、圖書館聯盟的基礎上，成立絲綢之路旅遊城市聯盟。繼續實施「絲綢之路」中國政府獎學金項目。

(七)建設廉潔之路。中方將會同合作夥伴發布《「一帶一路」廉潔建設成效與展望》，推出《「一帶一路」廉潔建設高級原則》，建立「一帶一路」企業廉潔合規評價體系，同國際組織合作開展「一帶一路」廉潔研究和培訓。

(八)完善「一帶一路」國際合作機制。中方將同共建「一帶一路」各國加強能源、稅收、金融、綠色發展、減災、反腐敗、智庫、媒體、文化等領域的多邊合作平台建設。繼續舉辦「一帶一路」國際合作高峰論壇，並成立高峰論壇秘書處。

八、高峰論壇期間形成了458項成果，包括：(一)各方發起了一系列國際合作倡議、決定舉辦系列國際會議，主席國匯總形成了多邊合作成果文件清單。(二)各國政府、金融機構、地方政府、企業商定一系列務實合作項目、雙邊合作協議等，主席國就此匯總後形成了務實合作項目清單。

中國國家主席習近平10月18日在人民大會堂同來華出席第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇的俄羅斯總統普京舉行會談（Pool via REUTERS）

高級別論壇討論情況

九、在高級別論壇上，與會各方就互聯互通、數碼經濟、綠色發展等領域的合作進行了深入討論，主要觀點如下：

(一)加深互聯互通，建設開放型世界經濟

基礎設施是互聯互通的基石，加強互聯互通有利於幫助各國更好融入全球供應鏈、產業鏈、價值鏈。各國需要建設和維護高質量、可靠、可持續和有韌性的基礎設施，應確保基礎設施在全周期內切實可行、價格合理、包容可及、廣泛受益。歡迎多邊開發銀行和各國金融機構通過公私夥伴關係、混合融資等金融工具，為基礎設施項目提供更多資金支持。

加強交通、能源資源、水利、信息通訊設施等領域合作，有助於完善全方位、複合型的互聯互通網絡，發展相互兼容和多式聯運的交通，不斷提升國際運輸便利化水平和國際運輸大通道韌性。鼓勵開展基礎設施規則、規制、標準等方面國際合作，推動形成普遍認可的規則標準和最佳實踐，提升「軟聯通」水平。中國及相關參與方共同發布了《加深互聯互通合作北京倡議》。

(二)共建綠色絲路，促進人與自然和諧共生

各方回顧聯合國2030年可持續發展議程、《聯合國氣候變化框架公約》及其《巴黎協定》《生物多樣性公約》及《昆明—蒙特利爾全球生物多樣性框架》，支持共同推進建設綠色絲綢之路，實現人與自然和諧共生。

採取氣候行動、應對氣候變化應遵循公平、共同但有區別的責任和各自能力原則。「一帶一路」合作夥伴支持在生物多樣性保護與污染治理、循環經濟、綠色基礎設施、綠色交通、荒漠化和沙塵暴防治等領域加強合作，鼓勵開發有效的綠色金融工具。「一帶一路」綠色發展國際聯盟會同合作夥伴發起綠色發展投融資合作夥伴關係，為發展中國家綠色發展提供充足、可預測和可持續融資。中國及相關參與方共同發布了《「一帶一路」綠色發展北京倡議》。

(三)發展數碼經濟，挖掘經濟增長新動能

縮小「數字鴻溝」有助於使數碼經濟成果普惠於民。應營造開放、公平、公正、非歧視的數字發展環境，打造數字資源共建共享、數碼經濟活力迸發、數字治理精準高效、數字安全保障有力、數字合作互利共贏的數字絲綢之路。

「一帶一路」合作夥伴支持建設和完善區域通訊、互聯網、衛星導航等信息基礎設施。支持推進數碼技術同實體經濟深度融合，推動製造業、農業、零售業、教育、醫療、保健、旅遊和專業服務等領域數碼化轉型實踐交流，加深區塊鏈、人工智能等技術在金融、航運、商貿、文化等領域的創新應用，努力實現更具包容性、賦能、可持續、有韌性和創新驅動的數碼化轉型。支持加強網絡空間國際治理和網絡法治領域交流合作。

中方在高峰論壇期間提出了《全球人工智能治理倡議》，呼籲各國在人工智能治理中加強信息交流和技術合作，共同做好風險防範，形成具有廣泛共識的人工智能框架和標準規範，不斷提升人工智能技術的安全性、可靠性、可控性、公平性。中國及相關參與方共同發布了《「一帶一路」數碼經濟國際合作北京倡議》。

第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇開幕式2023年10月18日在北京舉行。中共總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席開幕式並發表主旨演講。之後俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在官方未有事先公布的情況下亮相台前發表講話。兩人之後在北京人民大會堂展開會談。（央視新聞影片截圖）

專題論壇討論情況

十、在專題論壇上，與會各方表達了如下觀點。

(一)促進貿易暢通

各方支持以世貿組織為核心、以規則為基礎、非歧視、開放、公平、包容、公正和透明的多邊貿易體制，反對單邊主義和保護主義措施。支持推進世貿組織必要改革，實現多邊貿易規則與時俱進。

「一帶一路」合作夥伴同意進一步提升貿易和投資自由化便利化水平，支持開展通關便利化和執法領域合作，特別是推進「經認證的經營者」國際互認、國際貿易「單一窗口」、國際貿易單據數碼化、推進航運貿易數碼化、跨境電商監管創新等合作，並在農食產品檢驗檢疫領域開展合作。支持優化營商環境，依法保護投資者權益，完善多雙邊經貿合作機制，共同維護產業鏈供應鏈穩定，加深雙向投資，強化重點產業合作，支持世貿組織達成《投資便利化協定》。鼓勵三方或多方市場合作。認識到稅收對於跨境投資的影響，同意擴大稅收協定網絡，加強稅收合作，特別是「一帶一路」稅收征管合作機制框架下的合作。中國將支持在有條件的地方建設服務貿易國際合作區，高質量建設自由貿易試驗區、海南自由貿易港。中國及相關參與方共同發布了《數碼經濟和綠色發展國際經貿合作框架協議》。

(二)加強海洋合作

海洋日益成為世界經濟發展的「藍色引擎」，應支持以清潔生產、綠色技術、循環經濟為基礎，促進海洋產業發展和轉型升級，發展可持續、有韌性和包容性的藍色經濟。鼓勵創新藍色經濟金融平台、產品、標準和服務體系，發揮藍色債券、保險、基金等工具的作用，改善藍色產業投融資環境。

「一帶一路」合作夥伴支持推動海洋資源可持續利用，加強在海洋生物多樣性保護、海洋生態系統保護和修復、海洋領域應對氣候變化等方面合作。加深海洋科學技術合作，共享海洋可持續發展知識和成果，促進海洋技術標準體系對接與技術轉讓。提供海洋公共服務，推動海底關鍵基礎設施建設，建立海洋防災減災合作機制，共建重點海域海洋災害預警報系統。中國及相關參與方共同發布了《「一帶一路」藍色合作倡議》。

(三)建設廉潔絲路

廉潔是「一帶一路」高質量發展的重要保障，對腐敗應零容忍。呼籲根據各國法律法規以及各國在《聯合國反腐敗公約》等國際公約和相關雙邊條約下的義務，在追逃追贓、反賄賂、反洗錢等領域開展全面、高效的國際合作，拒絕為腐敗犯罪人員及其資產提供避風港。

中方與合作夥伴發布了《「一帶一路」廉潔建設成效與展望》和《「一帶一路」廉潔建設高級原則》，認為「一帶一路」廉潔建設成效顯著，提出共商廉潔夥伴關係、共建廉潔營商環境、共享廉潔發展成果的合作原則。支持促進廉潔文化，加強企業自律意識、法律意識和責任意識，建立「一帶一路」企業廉潔合規評價體系。加強反腐敗領域學術交流合作，加大「一帶一路」廉潔建設人員培訓力度。鼓勵締結引渡條約、刑事司法協助條約和反腐敗合作協議。廉潔絲綢之路專題論壇發表了主席總結。

(四)加強智庫交流

學術界注意到中國發布的《共建「一帶一路」：構建人類命運共同體的重大實踐》白皮書、新華社國家高端智庫在本屆高峰論壇期間發布的《「一帶一路」發展學》報告，以及世界銀行、聯合國經社部、聯合國亞太經社會、「一帶一路」國際合作高峰論壇諮詢委員會發布的「一帶一路」研究報告。上述報告指出，「一帶一路」將推動降低全球貿易成本，助力全球減貧事業，為落實聯合國2030年可持續發展議程做出貢獻。各國智庫為高質量共建「一帶一路」提供了重要智力支持，應加強合作，推動信息、資源、研究成果共享，形成更多客觀、公正的研究成果和具有操作性的政策建議。

各方支持智庫、專家、學者發揮各自專業優勢，通過開展聯合研究共同探索「一帶一路」實踐路徑和未來方向。鼓勵各國智庫開展「一帶一路」主題活動，通過論壇、研討會、訪學等加強學術交流，拓展合作網絡，分享最新研究成果，不斷豐富「一帶一路」研究的內容和深度。支持智庫、媒體、社會組織進一步加強關於「一帶一路」的公共溝通，有效應對關於「一帶一路」的虛假消息和誤讀，增進各國民眾對「一帶一路」的理解認知。智庫合作專題論壇發布了《關於加強「一帶一路」國際智庫合作倡議》。

(五)增進民心相通

民心相通是共建「一帶一路」的重要基礎，應秉持平等、互鑒、對話、包容的文明觀，以文明交流超越文明隔閡，以文明互鑒超越文明衝突，以文明包容超越文明優越，不斷增進各國人民以及不同文化和文明間的相互理解、相互尊重、相互欣賞，共同搭建全球文明對話合作網絡。

「一帶一路」合作夥伴鼓勵各國政黨、議會、民間組織、媒體、智庫、工商界等各界人士在民心相通建設上發揮更大作用，期待在藝術、文化、教育、科技、旅遊、衛生、體育等領域進一步開展交流和合作。

中方發布了《「絲路心相通」共同倡議》，將實施「一帶一路」青年精英計劃、設立「一帶一路」民心相通公益基金、實施「絲路心相通」行動。

(六)開展地方合作

民間友好根在地方、源在人民。地方政府特別是友好城市是推動夥伴國民心相通的重要力量。鼓勵各方堅持以人民為中心的發展理念，加強有關地方政府和友好城市交往，加深務實合作，攜手將友好關係轉化為惠及各自人民的豐碩成果。

「一帶一路」合作夥伴支持推進地方合作平台建設，積極推動經濟互補性強、產業銜接度高的地方政府締結更多友好夥伴關係，發揮各自產業結構和資源稟賦優勢，着力推動減貧發展、城市治理、數碼經濟、綠色創新發展、能力建設等優先領域互利合作，促進共同發展。持續加深地方人文交流，不斷拓展和夯實友好關係的利益基礎和社會民意基礎。地方合作專題論壇發表了主席聲明。

企業家大會情況

十一、共建「一帶一路」堅持政府引導、企業主體、市場運作的原則。高峰論壇期間舉行的「一帶一路」企業家大會發布了《「一帶一路」企業家大會北京宣言》。各國工商界重申將堅持開放合作，加強互聯互通、綠色發展、數碼經濟等各領域務實合作，堅持合規經營，積極履行社會責任，為高質量共建「一帶一路」貢獻更多工商界力量。

下一步工作

十二、「一帶一路」合作夥伴將共同落實本屆高峰論壇成果，繼續推進高質量共建「一帶一路」，加強各自發展規劃同「一帶一路」倡議的對接，進一步促進基礎設施「硬聯通」、規則標準「軟聯通」、各國人民「心聯通」，為促進世界經濟復甦和落實聯合國2030年可持續發展議程作出貢獻。