海牙法院外數百巴勒斯坦支持者抗議　中東多國示威爆衝突

加沙城的阿赫利阿拉比醫院（Al-Ahli Arabi Baptist hospital）10月17日遭炮火擊中，引發中東多國示威，部份衍變為暴力活動。與此同時，數百名親巴勒斯坦抗議者，18日聚集在海牙國際刑事法院（ICC）外，敦促該法院和國際社會採取行動，阻止針對巴勒斯坦人的「種族滅絕」行為。上星期，國際刑事法院首席檢察官卡恩（Karim Khan）表示，儘管以色列不是成員國，但該法院對以色列境內的哈馬斯武裝分子，以及以色人在加沙地帶可能犯下的暴行罪，均擁有管轄權，法院方面正在調查。



黎巴嫩《新電視台》（Al Jadeed）的畫面顯示，在黎巴嫩的美國大使館附近，親巴勒斯坦分子抗議活動演衍變成暴力事件，安全部隊向投擲雜物的抗議者，發射催淚彈和水炮。真主黨控制的在貝魯特南郊，也有數千人聚集抗議，揮舞真主黨、巴勒斯坦和黎巴嫩旗幟，高喊「美國去死」。法國外交部18日已宣布，鑑於安全局勢，特別是黎巴嫩與以色列邊境的安全局勢，建議法國公民不要前往黎巴嫩。

哈馬斯支持者則在伊朗各地遊行，示威者舉著寫著「美國去死」和「以色列去死」的橫額。伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi ）在電視講話中表示：「在這場戰爭中喪生的巴勒斯坦人每一滴血，都讓猶太復國主義政權更接近垮台。」

在約旦首都安曼，防暴警察驅散了數千名計劃向以色列大使館遊行的抗議者。 警方表示，數名警員與抗議者衝突時受傷。

在突尼斯，抗議者焚燒以色列和美國國旗，並要求驅逐美國和法國大使，因為他們表示無條件支持以色列。在也門，數千人在首都薩那遊行。

埃及國家電視台播放了抗議者在開羅記者集團大樓前，舉著巴勒斯坦旗幟並大喊反以色列口號的畫面。

在伊拉克巴格達，群眾繼續在美國大使館附近抗議，伊拉克安全部隊加強維安。