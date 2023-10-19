以巴衝突︱球員IG成另類戰場　兩將遭球會禁賽　熱刺球員寸哈馬斯

以巴衝突持續升溫，死傷人數每天增加之際，社交媒體亦成為另類戰場，已有兩名球員先後因支持巴勒斯坦的帖文被球會禁賽。

英超球會熱刺的以色列球員索羅門，則嘲諷巴勒斯坦一方：「殺死自己人然後怪責以色列」，未知會否遭受同一命運。



艾加斯因支持巴勒斯坦的社交媒體帖文，遭緬恩斯停職。（Getty Images）

艾加斯出文撐巴勒斯坦被停賽

德甲球會緬恩斯翼鋒艾加斯（Anwar El Ghazi）在Instagram限時動態上載一個支持巴勒斯坦的帖文，隨即遭球會停職。他在帖文中宣稱，「這不是戰爭，也不是衝突，而是我們全部一起見證的大屠殺」，他在文尾指出：「巴勒斯坦將被解放」（Palestine will be free），他之後刪走這個限時動態帖文。

緬恩斯隨即在X（前稱：Twitter）宣布艾加斯停止操練及解除比賽日職務，並說明：「決定來自艾加斯一個已刪除的帖文，他在一個談及當下中東衝突帖文中，採取一個球會不能接受的立場。」聲明亦指出，「作出這個決定前，球會跟球員之間有過一番深入討論。緬恩斯尊重在長達數十年、複雜難解的中東衝突之中會有不同看法，不過球會須與有關的問題帖文劃清界線，那帖文的內容跟球會的價值觀並不一致。」

阿積士青訓出身的艾加斯天才橫溢，曾被外界寄予厚望，然而因場外紀律問題影響發展，2017年他離開母會轉戰法國，加盟法甲球會里爾，之後又到英超效加阿士東維拉，一度外借愛華頓，去年重返荷甲投PSV燕豪芬。

今年夏天曼聯在「翼鋒荒」之下，曾驚傳有意向回復自由身的艾加斯招手，他最終轉投緬恩斯，簽約兩年，不料今次「禍從口出」，遭球會無限期停操兼停賽。28歲的艾加斯擁有荷蘭及摩洛哥雙重國籍，他曾2次代表荷蘭大國腳，惟在2022年確認正考慮轉為代表摩洛哥。

效力法甲球會尼斯的阿爾及利亞球員艾泰（Youcef Atal），亦因反猶太言論遭球會禁賽。（Getty Images）

艾泰涉「歌頌恐怖主義」遭尼斯禁賽

效力法甲球會尼斯的阿爾及利亞球員艾泰（Youcef Atal），亦因類似原因遭球會停賽。艾泰涉嫌在Instagram分享一個巴勒斯坦牧師的影片，片中呼籲向猶太人施暴，因而被法國政客投訴。法國檢察官就艾泰涉及「歌頌恐怖主義」展開初步調查。

尼斯發表聲明，「基於艾泰所分享的出版物性質以及嚴重程度，球會決定在體育及司法當局採取任何行動前，即時向相關球員採取紀律行動。因此球會決定暫停艾泰出賽，直到另行通告。」艾泰已在IG刪除相關帖文並道歉。

拜仁高層將向守將馬沙洛伊開會。（Getty Images）

拜仁摩洛哥國腳亦被內部調查

除了艾加斯和艾泰，拜仁慕尼黑亦正調查守將馬沙洛伊（Noussair Mazraoui）。他亦是因為在網上分享一個支持巴勒斯坦的影片惹禍，「拜仁在馬沙洛伊周日發出Instagram帖文後，立即接觸他。當他歸隊後，管理層已計劃跟他召開一個詳細的個人會議。」

25歲的馬沙洛伊為摩洛哥國腳，為2022卡塔爾世界盃球隊歷史性晉身四強的功臣之一。他跟艾加斯和艾泰一樣，同為伊斯蘭教徒。

熱刺以色列球員索羅門亦有惹火言論。（Getty Images）

有球員因反猶太言論被停職，處於天秤另一端又會如何？

英超球會熱刺球員索羅門（Manor Solomon），來自以色列，因以巴衝突升級，以色列對瑞士的歐洲國家盃外圍賽需改期，他日前曾發帖文呼籲國民團結，並指出國家「將會獲勝」。

索羅門在限時動態帖文加上一句：「殺死自己人然後怪責以色列」（藍框）。（Instagram限時動態截圖）

至近日加沙地區一間醫院被炸，造成至少500人死亡，新聞成為全球焦點，哈馬斯與以色列互相指摘，索羅門轉發帖文，當中指出以色列國防軍證實：「加沙醫院被炸成因絕對是因為伊斯蘭聖戰組織的火箭炮誤炸導致」，索羅門在帖文加上一句：「殺死自己人然後怪責以色列」，大有諷刺哈馬斯的意味。他同時轉載以色列總統赫爾佐格（Isaac Herzog）重申醫院爆炸是伊斯蘭聖戰組織造成的帖文。

不少網民對索羅門的言論感不滿，認為他應跟艾加斯和艾泰一樣受罰，要求熱刺將他停賽。

巴勒斯坦激進組織哈馬斯在音樂節發動突襲，為以巴新一輪衝突展開序章，伊斯蘭聖戰組織同屬巴勒斯坦軍事組織，為哈馬斯的盟友，10月7日在加沙地區攻擊以色列。他們否認是導致加沙醫院被炸的幕後黑手。