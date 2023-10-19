普京訪華晤習近平　隨扈攜「核按鈕」公事包罕有曝光

路透社稱，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）10月18日在北京與中國國家主席習近平會面，罕見畫面顯示，普京的隨行官員攜有用來下令發射核彈的「核按鈕」公事包。



報道指，普京當時在安保人員簇擁下，步行前往參加另一場會議。畫面顯示，其身後有兩名身著制服的俄羅斯海軍軍官跟隨，有鏡頭顯示其中一人的公事包特寫，相信是「核公事包」。

報道指出，俄羅斯的「核公事包」傳統上由海軍軍官攜帶。 這個公事包被稱為「Cheget」（以高加索山脈的切吉特山命名），一直與總統同行，但很少被拍攝到。

俄新社（RIA）記者在Telegram上的視頻下發文稱，「如果沒有某些手提箱，普京的旅行就不算完整。」

美國總統也有這樣的裝置，叫做「核足球」（nuclear football）。據指裝有總統不在白宮時，用來驗證發射核彈命令的代碼。

路透社指出，俄羅斯電視台紅星台（Zvezda）曾於2019年播放節目，展示「核手提箱」的內部。在名為「命令」的部份中有兩個按鈕：白色的「啟動」按鈕，以及紅色的「取消」按鈕。 此外，「核手提箱」是靠「快閃記憶體卡」（Flash Card）啟動功能。

在俄羅斯的葉利欽博物館，也展出了前總統葉爾欽（Boris Yeltsin，又譯作葉爾欽）所用的「核公事包」。