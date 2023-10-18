中俄領袖詳談3小時　普京：面對共同威脅　只會加強俄中關係

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭等）10月18日下午在北京出席第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇期間接受俄羅斯記者的聯合採訪，談及他與中國國家主席習近平會談長達3小時，討論多個雙邊與議題。



討論雙邊議程、中東局勢

俄羅斯總統普京表示，在與中國國家主席習近平的三小時會談中他們討論雙邊關係、經濟合作，詳細討論了中東局勢。

俄衛網此前報道是，兩人出席有雙邊代表團參與的會談1.5小時，之後在午餐及下午茶時間，普京與習近平繼續溝通。其中在下午茶時間，兩人是單獨進行談話。

普京在談及與中國領導人的會談成果時對記者說：「你們自己說了：我與中國國家主席談了3個小時，不能告訴（大家）所有的事情。這包括整個雙邊議程，有很多內容，這裏有很多問題——包括經濟、金融、政治合作、在國際平台上的聯合工作。我們還詳細討論了中東局勢。」

他指出，為詳細說明3小時會談的議程也需要3小時。他補充說：「我們沒有這樣的時間，也不需要。但我已經說出主要議題和方向。」

中國國家主席習近平與俄羅斯總統普京2023年10月18日在北京人民大會堂展開雙邊會談。會談有雙邊代表團參與，俄衛網18日稱，會談持續約1.5小時。（Sputnik/Sergei Guneev/Pool via REUTERS）

共同威脅只會加強俄中協作

俄羅斯總統普京表示，外部衝突是共同的威脅，它們只會加強俄中關係。

他說：「至於外部因素和衝突如何影響俄中關係的發展。所有這些外部因素都是共同的威脅，它們加強俄中協作。至於前景，我樂觀地看待未來。」

圖為2023年10月18日，俄羅斯總統普京在中國北京舉行的「一帶一路」論壇上與中國國家主席習近平握手。（Sputnik/Sergei Guneev/Pool via Reuters）

詳細通報烏克蘭局勢

普京稱在會談中向習近平詳細通報烏克蘭問題的局勢。

普京在與中國領導人會談後對記者說：「我向（中國國家）主席詳細通報了烏克蘭問題的局勢發展，也相當的詳盡。」

普京稱，美國提供ATACMS導彈只會使烏克蘭痛苦更久。他指美國與烏克蘭衝突有關，並且愈來愈多地親自參與其中。

他說俄羅斯能夠反擊相應進攻，這是美國的又一失誤，無法從根本上改變接觸線局勢。

他稱烏克蘭正在考慮談判進程，這是朝正確方向的轉變，他會因此表揚烏克蘭，但他們這麼做還不夠。

一帶一路峰會：俄羅斯總統普京2023年10月18日在北京人民大會堂舉行的第三屆一帶一路國際合作高峰論壇開幕式上發表講話。（Reuters）

有意發展一帶一路

普京表示，俄羅斯對發展「一帶一路」倡議感興趣 。

普京指出，中國提出的「一帶一路」倡議是全球性倡議，幾乎涵蓋了全球所有地區，涉及到美洲大陸，非洲、歐洲、亞太地區鄰國，涉及到俄羅斯。

他在結束對中國的訪問後召開的新聞發布會上說：「我們對發展中國『一帶一路』倡議感興趣。」

2023年10月17日，俄羅斯總統普京和中國國家主席習近平等在中國北京舉行的第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇歡迎儀式上合影留念。（Sputnik/Sergei Savostyanov/Pool via Reuters）

支持巴勒斯坦立國

普京稱，無論衝突如何升級，俄羅斯始終支持建立巴勒斯坦主權國家。他稱應力爭巴勒斯坦社會團結，但這是他們的事情。

他又說，感覺沒有人願意把巴以衝突轉變為全面戰爭。

他稱不知道目前的危機是否有助於建立巴勒斯坦國，「但這是對的吧，畢竟短暫的施捨解決不了問題。」