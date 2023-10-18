中俄領袖詳談3小時 普京：面對共同威脅 只會加強俄中關係
俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭等）10月18日下午在北京出席第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇期間接受俄羅斯記者的聯合採訪，談及他與中國國家主席習近平會談長達3小時，討論多個雙邊與議題。
討論雙邊議程、中東局勢
俄羅斯總統普京表示，在與中國國家主席習近平的三小時會談中他們討論雙邊關係、經濟合作，詳細討論了中東局勢。
俄衛網此前報道是，兩人出席有雙邊代表團參與的會談1.5小時，之後在午餐及下午茶時間，普京與習近平繼續溝通。其中在下午茶時間，兩人是單獨進行談話。
普京在談及與中國領導人的會談成果時對記者說：「你們自己說了：我與中國國家主席談了3個小時，不能告訴（大家）所有的事情。這包括整個雙邊議程，有很多內容，這裏有很多問題——包括經濟、金融、政治合作、在國際平台上的聯合工作。我們還詳細討論了中東局勢。」
他指出，為詳細說明3小時會談的議程也需要3小時。他補充說：「我們沒有這樣的時間，也不需要。但我已經說出主要議題和方向。」
共同威脅只會加強俄中協作
俄羅斯總統普京表示，外部衝突是共同的威脅，它們只會加強俄中關係。
他說：「至於外部因素和衝突如何影響俄中關係的發展。所有這些外部因素都是共同的威脅，它們加強俄中協作。至於前景，我樂觀地看待未來。」
詳細通報烏克蘭局勢
普京稱在會談中向習近平詳細通報烏克蘭問題的局勢。
普京在與中國領導人會談後對記者說：「我向（中國國家）主席詳細通報了烏克蘭問題的局勢發展，也相當的詳盡。」
普京稱，美國提供ATACMS導彈只會使烏克蘭痛苦更久。他指美國與烏克蘭衝突有關，並且愈來愈多地親自參與其中。
他說俄羅斯能夠反擊相應進攻，這是美國的又一失誤，無法從根本上改變接觸線局勢。
他稱烏克蘭正在考慮談判進程，這是朝正確方向的轉變，他會因此表揚烏克蘭，但他們這麼做還不夠。
有意發展一帶一路
普京表示，俄羅斯對發展「一帶一路」倡議感興趣 。
普京指出，中國提出的「一帶一路」倡議是全球性倡議，幾乎涵蓋了全球所有地區，涉及到美洲大陸，非洲、歐洲、亞太地區鄰國，涉及到俄羅斯。
他在結束對中國的訪問後召開的新聞發布會上說：「我們對發展中國『一帶一路』倡議感興趣。」
支持巴勒斯坦立國
普京稱，無論衝突如何升級，俄羅斯始終支持建立巴勒斯坦主權國家。他稱應力爭巴勒斯坦社會團結，但這是他們的事情。
他又說，感覺沒有人願意把巴以衝突轉變為全面戰爭。
他稱不知道目前的危機是否有助於建立巴勒斯坦國，「但這是對的吧，畢竟短暫的施捨解決不了問題。」