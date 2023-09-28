美國教授作證：中國投資海外農地實際上「繞開了北美」

當地時間周三，一再罔顧事實、炒作中國買家購買美國農田為美國帶來「國家安全風險」的美參議院農業委員會，當天再次就相關議題召開聽證會。不過，他們沒能聽到自己想要的答案。



港媒28日報道，作為證人出席的美國密歇根州立大學教授、農業經濟學家大衛·奧爾特加（David Ortega）否認了中國將購買美國農田視作其農業投資戰略的指控，直言實際上「中國在農田的對外投資上繞開了北美」。

據密歇根州立大學官網介紹，奧爾特加是委內瑞拉人，在美國佛羅里達州長大，獲得佛羅里達大學食品和資源經濟學學士學位，主張保持穩定良好的中美貿易關係，認為與中國貿易為美國帶來重要的增長潛力，關注食品安全和農業零售領域問題。

一篇學校新聞稿中援引其自述稱，奧爾特加自2008年第一次前往中國學習調研時便「迷上了中國」，此後幾乎每年都會回到中國。

農業經濟學家大衛·奧爾特加（David Ortega）否認了中國將購買美國農田視作其農業投資戰略的指控。（美參議院農業委員會官網）

報道指，當地時間周三，奧爾特加出席美國參議院農業委員會的聽證會。他表示，購買美國農田不屬於中國當前農業投資戰略的一部分，在外國實體擁有的美國農業用地中，中國的佔比幾乎可以忽略不計。

「我們可以看到，在撒哈拉以南非洲、東南亞、東歐以及俄羅斯等地，（中國）都有農田投資，」他說，「但總的來說，中國對農田的對外投資繞開了北美。」

他補充道，也「沒有任何明確的證據」能夠證明外國實體擁有土地所有權導致美國農田價格上漲，同時這種所有權也沒有威脅到美國國內糧食生產。

奧爾特加還提醒道，美國是全球外國農業用地的最大投資者之一，在處理外國農業投資問題時應考慮到其他國家可能採取「報復」行動的可能。

「我們向中國出口大量穀物、大豆和玉米，以及牛肉和豬肉等更多面向消費者的產品。對中國來說，找到這些產品的新來源，要比美國農民找到新的出口市場容易得多。」他說。

另據美國參議院農業委員會官網發布的講話實錄，該委員會主席、密歇根州民主黨參議員斯塔貝諾（Debbie Stabenow）也在聲明中承認，目前美國農田最大的外國股東仍然是加拿大、英國和歐洲國家，迄今為止中國擁有的美國農田還不到所有外國持有農田的1%。

過去幾年，借「防範國家安全風險」之名推進涉華消極法規的美國政客，把目光投向農業用地，渲染「中國投資者大量購買美國農田」的擔憂。

報道稱，在2013年中國最大的肉類加工企業雙匯以71億美元的價格收購了美國食品公司史密斯菲爾德公司後，美國國會開始關注外國農業投資當時，這筆交易是中國對美國公司歷史上規模最大的一筆收購，卻遭到美參議院農委會發難，國會議員聲稱「外資收購對美國糧食安全存在潛在威脅」。

今年3月，艾奧瓦州共和黨參議員恩斯特（Joni Ernst）又叫囂稱，中國買家擁有美國農場是一種「威脅」，妄論「如果你把所有中國人擁有的農田面積加起來，它幾乎相當於我的家鄉艾奧瓦州的大小」，並聲稱要警惕「無處不在」的中國人的活動。

兩個月前（7月25日），美國共和黨參議員邁克·朗茲（Mike Rounds）提出的一項《2024財年國防授權法案》修正案在參議院以91票贊成、7票反對的結果獲得通過，該修正案將在某些情況下禁止中國、俄羅斯、朝鮮和伊朗購買美國農田或農業企業的控股權。由於《2024財年國防授權法案》必須由參眾兩院通過內容相同的最後版本，才能送交總統，尚不清楚上述修正案是否會被納入今年秋天進行表決的法案。

美國福布斯今年3月報道，美國國會議員對中國企業或個人購買美國農地感擔憂，但實際上由中資在美購置的農地面積比其他17國要少。

然而事實上，根據美國全國廣播公司（NBC）8月對美國農業部存檔的數千份文件進行的評估表明，與中國有聯繫的投資者在美國持有的農業用地（包括農田和林地）不到40萬英畝，不到美國農業用地總量的0.03%。 在過去一年半裏，中國買家對美國農田的購買量很少，還不到1400英畝。

農業部文件更顯示，自2022年1月1日以來，從美國35個州購買或租賃的農業和林業用地的絕大多數是歐洲風電公司，用以建設風力渦輪機。歷史上，全美國13億英畝農業用地中，只有3.1%，即大約4000萬英畝為外國人所擁有，其中有三分之一由加拿大相關實體持有。

《華盛頓郵報》的數據顯示，美國33個州的立法者在今年提出了81項議案，禁止中國政府、一些中國企業和中國公民購買美國軍事基地附近的農田或房產。在阿拉巴馬州、愛達荷州和弗吉尼亞州等州，有十多項提案已成為法律。

早些時候，對於美國多次炒作中國購置美國農業用地為美國帶來「國家安全風險」的說辭，中國外交部發言人毛寧曾在例行記者會上回應表示，中美經貿合作的本質是互利共贏的。多年來，中國企業對美國的投資，為促進美國的國內就業和經濟發展作出了重要貢獻。泛化國家安全概念，將經貿投資問題政治化的言行違背市場經濟原則和國際貿易規則，有損外界對美國市場環境的信心。

本文轉載自觀察者網