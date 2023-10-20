以巴戰爭打多久？　以色列前指揮官：摧毀哈馬斯最快要6個月

以媒10月19日稱，以色列軍加沙（Gaza）分部前指揮官及前駐美國武官沙穆尼（Gadi Shamni，暫譯）指，美國期望以色列摧毀巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）。他預計這任務會持續6至8個月。



《以色列時報》（The Times of Israel）19日引述電視十二台（Channel 12）稱，沙穆尼表示，這軍事任務「複雜」，但以軍能做到，它有戰士、武器裝備、戰鬥精神、以及決心。

他說以軍需數週時間來「征服和控制加沙」，然後以色列將須殺死並俘虜哈馬斯武裝部隊成員。他稱數千人會被關押在內蓋夫沙漠（Negev），以作為籌碼，用作與哈馬斯交換逾200名俘虜。

沙穆尼表示，即使美國沒開綠燈，以色列也不能結束這場戰爭，直到哈馬斯被徹底擊敗，加沙非軍事化。他指到最後，所有人質須回家，以色列須確定加沙重建的條件，可能會恢復巴勒斯坦自治政府對區內的統治。

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