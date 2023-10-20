「童屍鋪滿枱」畫面曝光　加沙醫院院長怒問：自由世界你們在哪裏

以巴衝突持續至今仍未獲得緩解，隨着以色列軍方對加沙地區展開報復性的大規模空襲，大量人倫悲劇也不斷傳出、宛如人間煉獄。



近日就有加沙地區的1間醫院向外界發出絕望的停火呼籲，院長在面對「整排幼童屍體」下發出悲憤的怒吼，直呼「這是無法相比且難以形容的恐怖情景」。

綜合多家外媒報道，這間「歐洲加沙醫院」（European Gaza Hospital）位於加沙南部城市汗尤尼斯（Khan Younis），只見醫院院長阿卡德（Yousef al-Akkad）在整排佈滿塵土、血跡斑斑的幼童屍體前向鏡頭怒吼：「看看這些孩子！是誰殺害這些孩子？」

阿卡德接着語帶哽咽地說道：「自由世界！你們對於這些失去親人且受壓迫人民所遭遇的屠殺有何看法？自由世界！你們在哪裏？」並悲痛地指控「這是一場屠殺！讓世界看看，這些只是孩子！」

畫面中圍繞着阿卡德的婦女、醫生和攝影師紛紛掩面痛哭，讓人相當痛心。

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根據巴勒斯坦通訊社（WAFA）的說法，這些幼童是在以色列空襲中喪命，當時汗尤尼斯市以南的巴克里家族（al-Bakri）住宅遭遇攻擊後有至少9人死亡、其中包括7名兒童，據稱目前還有許多人被困在廢墟下。

這段影片曝光後迅速在社群媒體上傳播，而整排幼童屍體的恐怖景象也激起加沙地區和約旦河西岸（West Bank）的憤怒。

自哈馬斯（Hamas）武裝份子7日發動突襲以來，以色列已有至少1400人被殺害，另外加沙地區則有近3500人死亡、其中包括1030名兒童。

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