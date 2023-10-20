以巴衝突影響蔓延職場：拒絕苟同官方立場辭職　記者批舊東家偏頗

以巴衝突爆發近兩週，當地局勢持續成為全球各大傳媒的重點報道，不過對於一眾傳媒工作者而言，他們除了要冒生命危險到前線採訪外，個人對事件的觀點亦是一大挑戰。有報道指，至少4名記者因為不滿公司報道這場衝突的立場而辭職。



英國《每日郵報》及印度《商業旗幟報》（Business Standard）報道，英國廣播公司（BBC）的猶太裔體育記者亞伯拉罕斯（Noah Abrahams）表示，公司沒有將巴勒斯坦極端組織哈馬斯（Hamas）攻擊以色列的行為形容為恐怖主義，而是稱為「武裝份子的攻擊」，因此宣布辭職。

亞伯拉罕斯之後接受TalkTV訪問，就自己的決定解釋時指出，BBC拒絕使用正確的字眼是不公。他認為文字影響大家的想法、行為及反應，它們都是有影響力。而哈馬斯不是自由戰士或BBC形容的「槍手」，是恐怖份子。

他提到，或者外界會覺得自己不應過於咬文嚼字，但文字可以加強仇恨，令情況火上加油。同時認為以色列發生的情況可能在英國猶太社區重演，所以大家都感到擔憂，自己需要為他們表態。

除了亞伯拉罕斯，BBC北非特派員Bassem Bounneni亦稱出於職業良知離開工作15年的職場，但沒有進一步解釋原因。

另方面，兩名Bounneni的突尼斯裔同鄉記者漢納希（Achouak Hannachi）及Amani Oueslati則在網上宣布集體辭職，他們都是法國Canal+旗下的保守派傳媒Cnews工作，並認為公司的報道偏頗及沒有充足反映巴勒斯坦的立場。 漢納希強調，自己不會為工作、教育及巴勒斯坦問題作出妥協。

因為以巴問題而辭工的不限於記者，美國全國廣播公司（NBC）19日報道，國務院政軍事務局（Bureau of Political-Military Affairs）國會及公共事務總監保羅（Josh Paul）18日在領英（LinkedIn）宣布下台。他在公開信中稱，哈馬斯襲擊以色列是殘暴行為，但拜登（Joe Biden）政府決定援助以色列，加上以色列維持佔領的狀態，只會導致更多以巴民眾受苦，亦不符合美國的長遠利益。

保羅形容，盲撐任何一方都會對雙方民眾的利益帶來長遠損害，他指自己與以巴雙方都有深厚的個人關係，憂慮華府正重犯過去的錯誤，因此自己拒絕再參與其中。