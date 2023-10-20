以色列防長公布對加沙作戰計劃：分3階段　最終建立「安全政權」

以色列國防部長加蘭特（Yoav Gallant）10月20日在以色列特拉維夫闡述以色列在加沙地帶（Gaza Strip）的作戰計劃和目標，他談到會把戰爭分為3個主要階段，尋求在加沙建立新的「安全政權」（security regime）。



綜合央視新聞與《以色列時報》20日報道，加蘭特在特拉維夫舉行的以色列議會外交和國防委員會會議上闡述以色列在加沙地帶的作戰計劃和目標。

↓點擊影片了解以巴戰爭↓

加蘭特表示戰爭將分為3個主要階段：第1階段通過空襲展開軍事行動，之後是地面行動，目標是消滅武裝力量和破壞基礎設施，從而擊敗和摧毀巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）。

第2階段將繼續強度較低的戰鬥，以色列部隊將「消除零星抵抗」。

第3階段將在加沙地帶建立新的安全制度，為以色列人民和當地人創造安全環境。

目前加沙地帶是由哈馬斯控制。

以巴戰事逾5600死

以色列與巴勒斯坦自10月7日爆發戰事以來，造成大規模傷亡，巴勒斯坦衛生部10月20日指，巴方死亡人數升至4,218人，其中加沙地帶逾4,137人死，超過12,000人受傷；約旦河西岸81人死，超過1400人受傷。

以方逾1400人死亡。

↓點擊觀看關於以巴戰事的分析文章↓