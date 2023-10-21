近60荷里活演員包括奧斯卡影帝影后致函拜登　促斡旋以巴停火

包括美國著名喜劇演員莊司徒（Jon Stewart）和奧斯卡影帝華堅馮力士（Joaquin Phoenix）在內數十名荷里活演員和藝人10月20日寫信給美國總統拜登（Joe Biden），敦促他斡旋以色列和巴勒斯坦達成停火。



這些名人在致拜登的信中寫道：「我們敦促您的政府和世界所有領導人，尊重聖地上的所有生命，及時呼籲並促成停火——結束對加沙地帶的轟炸並安全釋放人質。」

信件稱：「我們拒絕向後代講述我們沉默的故事，我們袖手旁觀並什麼都沒做。」

他們還引用聯合國負責人道救援事務的副秘書長兼緊急救濟協調員格里菲思（Martin Griffiths）的話表示，正如格里菲斯所說，『歷史正在觀望』（History Is Watching）。

這些名人還在信中提到：「人道援助必須得以抵達他們（那兒，即加沙地帶）。」

此信有近60人聯署，除了莊司徒和華堅馮力士，還有奧斯卡影后蘇珊莎朗頓（Susan Sarandon）、美國女演員金塔布倫森（Quinta Brunson）、《拉米的瘋狂美國夢》（Ramy）主角優素福（Ramy Youssef）、英國男星艾哈邁德（Riz Ahmed）及曾奪奧斯卡最佳男配角的馬許沙拉艾利（Mahershala Ali）。

巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）7日突擊以色列，造成1400人死亡，約200人被劫持。而根據巴勒斯坦衞生部稱，以色列反擊已導致4100多名巴勒斯坦人喪生。