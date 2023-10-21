哈馬斯稱外國人質是「客人」　暗示善待

巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）發言人烏拜達（Abu Ubaida）10月20日表示，他們「出於人道主義原因」釋放兩名美國女人質。組織稱，在以色列綁架並帶到加沙走廊（Gaza Strip）的約200名人質中，大多數仍然活着。

法媒稱，以色列軍方發表聲明指出：「大多數人質仍然活着。也有屍體被運往……加沙走廊。」

兩人獲釋的美國人質，分別是拉阿南（Judith Tai Raanan）與其女納塔莉（Natalie Shoshana Raanan）。

以色列軍方稱有逾20名人質是兒童。人質中有10至20人是60歲以上長者。

以軍稱，自哈馬斯7日發動突襲以來，有100至200人被認定為失蹤者。

烏拜達20日發聲明表示：「為回應卡塔爾的努力，我們出於人道主義釋放了兩名被扣押的美國女子（母女），從而向美國人民和世界證明，美國總統拜登及其法西斯政府的主張是毫無根據的謊言。」

包括以色列傳媒13頻道（Channel 13）在內以色列傳媒其後報道，以色列證實哈馬斯已釋放兩名人質。

以色列和巴勒斯坦7日爆發新一輪軍事衝突以來，哈馬斯稱挾持了200至250名以色列人，另有其他國籍的俘虜，但形容外國人質為客人，如果情況允許將會釋放。