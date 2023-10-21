王毅談以巴衝突　稱中國站在廣大阿拉伯和伊斯蘭國家正當訴求一邊

中共中央政治局委員、外交部長王毅10月20日與馬來西亞外長贊比里（Zambry Abdul Kadir）通電話。王毅稱，在以巴衝突問題上，中方始終站在和平一邊，站在國際法一邊，站在廣大阿拉伯和伊斯蘭國家正當訴求一邊。



王毅表示：「我們今天在這裏享受和平，但是這個世界並不安寧，也不公平，還有很多無辜民眾正被死亡和苦難的陰影所籠罩。」他指中方反對一切襲擊傷害無辜平民和違反國際法的行為，中方支持東盟—海合會（ASEAN-Gulf Cooperation Council）峰會剛剛就加沙地帶（Gaza Strip）局勢發表的聲明。他稱中方呼籲，在戰爭與和平面前，各方應摒棄一切地緣政治考慮，堅守人類良知，形成國際共識，盡快停火止戰，防止發生更大規模人道主義災難。

他指以巴衝突的根源在於巴勒斯坦的土地被不斷侵佔，巴勒斯坦人民建國的要求被長期忽視，解決以巴衝突的根本之策是落實「兩國方案」，實現巴勒斯坦和以色列和平共處。中方支持恢復巴勒斯坦民族的合法權利，期待巴勒斯坦問題重新回到政治解決的軌道上來，切實落實聯合國安理會多次就此通過的決議，中方願同馬方及所有愛好和平的國家加強溝通，為中東和平繼續作出努力。

贊比里稱，馬方讚賞中方促進停火止戰、保護無辜平民、推動對話和談的努力，支持中方關於確保人道救援順利抵達、盡快落實「兩國方案」、實現中東持久和平的立場。他說期待中方為推動衝突雙方盡快回到談判桌前發揮重要作用。

贊比里祝賀中方成功舉辦第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇，表示「一帶一路」倡議有利於促進地區互聯互通、鞏固國際貿易紐帶、給地區和世界發展帶來更多機遇。他指馬方是最早加入「一帶一路」倡議的國家之一，始終支持這一重要倡議，將繼續與中方加強對接合作，馬方期待與中方共同慶祝2024年馬中建交50周年，推動兩國關係進一步發展。

王毅讚賞馬方為第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇成功舉辦作出的貢獻，表示2023年是中馬建立全面戰略夥伴關係10周年，2024年兩國將迎來建交50周年。中方願同馬方共同開展系列友好慶祝活動，加深高質量共建「一帶一路」合作，推動中馬命運共同體建設走深走實。