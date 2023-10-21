以色列對加沙的封鎖、轟炸「和納粹一樣」

日前，加沙市阿赫利阿拉伯醫院（Al-Ahli Arabi Baptist hospital）受到轟炸，造成至少500人死亡，遭到許多國家和國際組織的譴責。 巴勒斯坦當局將矛頭指向以色列的空襲，以方則反控是巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（Palestinian Islamic Jihad，PIJ）的火箭引發爆炸。



還未過兩日，加沙走廊清真寺和教堂遭到攻擊。 加沙內政部在社群媒體（Telegram）帳號發表聲明稱，以色列軍隊襲擊加沙走廊北部科巴利耶（Cibaliye）地區的奧馬里清真寺將其徹底摧毀。 聲明指出，以色列也瞄準了聖波菲里烏斯希臘東正教教堂（Church of Saint Porphyrius），數百名在加沙流離失所的巴勒斯坦人在那裏避難。

醫院、清真寺、教堂...這些地方都如此被炮轟，可想，加沙徹底被達成了馬蜂窩。 原本，以色列將無數巴勒斯坦人趕去貧瘠之地，修築了幾十公里的水泥牆和通電鐵絲網，同時封鎖近海，讓加沙成為全球最大的露天監獄。 百姓既不能自由進出，也沒法接受外界的物資援助，無論水泥鋼筋，還是糧食繃帶飲用水，並且用水泥填滿井眼，對加沙的農作物噴灑除草劑。 當戰爭開始，更是對這個露天監獄無情掃殺，這是什麼？

2023年10月17日，加沙城（Gaza City）一家醫院遭到以色列空襲，多人死傷。（Reuters）

昔日，納粹將一個個猶太人趕進奧斯維辛集中營（Auschwitz），用鐵網和狙擊槍圈養起來，他們的日常娛樂是毒氣熏殺和絞刑，對著一個個移動靶子練習射擊樂趣，有時為了追求高效率，還將人推到牆邊集體射殺。 愛因斯坦（Albert Einstein）曾給以色列第一任總統寫的信是：「我最大的悲傷，是看到猶太復國主義者對巴勒斯坦的阿拉伯人所做的事，和納粹對猶太人所做的事一樣。」

屠殺，根本是以色列的慣常，攻擊醫院也都不是第一次。 2014年，以色列集中3萬國防軍，動用數千輛坦克車和裝甲車攻擊加沙，最後屠殺了7,000名巴勒斯坦百姓，也動用白磷彈攻擊巴勒斯坦醫院。 自2008年以來，已造成15萬名巴勒斯坦人傷亡，其中3.3萬是兒童。 以色列也是世界上唯一允許士兵向兒童開槍的國家。

這次以巴戰爭再次爆發，以色列已經準備對加沙進行地面攻擊。 雖然以色列國防軍要求加薩城所有巴勒斯坦平民為自己安全著想，在24小時內撤離至加沙南面。 要約110萬巴勒斯坦百姓，相當於加沙總人口的一半居民，在24小時內從加沙北部撤離到南部，沿途既沒有食物住所，也沒有飲用水和藥物，還有大量傷員、病人、待產孕婦和衣衫襤褸的老人小孩⋯⋯聯合國都直接批評稱「強人所難」。 當年德國驅趕40多萬猶太人也花了一年半時間，而以色列要求24小時內完成，這根本是不可能的事情，這一定會在極短時間內造成極大的死亡。 加之，整個加沙的醫院高負荷運轉，還面臨醫藥和血液短缺問題，斷水斷電成為傷員死亡的重要原因，即使百姓順利撤退到南部，也會因為人口高度密集，而帶來更嚴重的社會秩序破壞。

2023年10月19日，加沙賈巴利亞（Jabalia）遭空襲後滿目瘡痍。（Reuters）

以色列軍隊每天都在對加沙發動陸海空猛烈轟炸，嚴密的封鎖持續…這不是二戰紀錄片，也不是黑白老電影，德國納粹當年做的惡行已經成為歷史，而以色列正複製歷史…

以色列現任總統赫佐格（Isaac Herzog）表示：「加沙沒有無辜平民，他們都對哈馬斯殺死以色列人負有責任，關於平民不知情、不參與的說法並不屬實。」以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）認為，弱者應該被屠殺，並且從歷史中抹去，強者無論好壞都能生存下來，並受到尊重。 以色列現任國防部長直接強調：「以後不存在巴勒斯坦這塊地方，我們要對他們進行封鎖，沒有電，沒有食物，沒有燃料，我們正在和人形動物作戰.......」

看了這些話再去問哈馬斯武裝份子為什麼悍不畏死？ 因為他們已經沒有什麼可失去的了，所有家人都死於以色列的飛彈轟炸，而在斷壁殘垣中活下來的小孩，會在無休無止的恐懼環境中銘記仇恨，等到他們成年後， 就自動成為聖戰士和哈馬斯。

10月18日，美國國會大廈內要求以色列馬上在加沙停火的示威。（Reuters）

巴勒斯坦百姓遊行最響亮的標語是：「以色列，你奪走了我的土地，摧毀了我的家園，殺害了我無辜的母親和嬰孩的妹妹，把我們其餘的人關進露天監獄，讓我們所有 人挨餓。但我成了恐怖分子，就因為我還手了？」

最後，分享愛爾蘭議員巴雷特（Richard Boyd Barrett）在國會上的總結，說得非常準確：

「以色列政府公然、公開地宣稱，他們打算對加薩人民犯下戰爭罪行，他們打算讓220萬百姓挨餓、斷電、斷水，根據第四次日內瓦公約，這是毫無疑問的戰爭罪行。

他們正在向世界上人口最稠密的地區，發射數千枚人類已知的最先進飛彈，這將摧毀水利、能源和各類基礎設施，使加沙無法居住，以色列也使用了違禁化學武器白磷彈。

而你們還在試圖暗示哈馬斯的攻擊，和以色列數十年來的暴行之間存在著某種對稱性、等價性？ 你們難道沒看到過去幾天可怕的平民罹難和暴力升級嗎？ 這些是以色列對巴勒斯坦人們所犯下的戰爭罪和反人類罪的延續。

自7日以來，哈馬斯已經發射了5,000多枚火箭彈，其精準成為焦點。有報道指哈馬斯的火箭彈性能明顯提升，且已投入「阿亞什-250」遠程火箭彈，最大射程能超過200公里。（環球網）

我懇求你們去看看聯合國人權觀察報告，以色列甚至不允許聯合國觀察員進入爭議領土，聯合國人權組織成員也進不去。

因為他們知道，這樣會暴露那裏正在進行的種族清洗，會暴露他們持續非法吞併領土，會暴露他們未經審判任意拘留巴勒斯坦人。 他們甚至可以暗殺像阿克利赫這樣的記者而不受懲罰，正義沒有伸張，他們也沒有受到制裁。

世界上最強大國家的總統，對著屢屢犯下戰爭罪行的以色列說「我們要給你更多的武器」，「我們會毫無疑問地支持你」，你們是否承認以色列負有責任？

只有他們的人遇難才是可怕？ 任何無辜的人死亡都是可怕的！ 但是美國、歐盟和西方大國們，是否追究過以色列數十年來的種族清洗、戰爭罪、反人類罪，以及剝奪巴勒斯坦人民最基本人權的責任？ 」