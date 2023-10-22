婦痛失愛子傷心欲絕　葬禮上竟接兒子視像電話　一聽嚇壞急急報警

宏都拉斯（Honduras）近日發生離奇事件，1名以為親生兒子死亡的悲傷母親在舉行葬禮時竟意外接到「兒子來電」，對方還強調自己還活着，起初這名母親不願相信、認為只是有人在開玩笑，沒想到報警並調查後才發現棺材裏的屍體確實不是她的兒子，而還活得好好的兒子原來是離家前往美國。



《太陽報》（The Sun）報道，有人本月13日在宏都拉斯城鎮拉恩塔拉達（La Entrada）發現1具十幾歲男孩的屍體，據稱屍體血跡斑斑、且頭部和頸部有多處槍傷，臉部更被嚴重毀容，1名名叫 Vilma Fuentes 的母親後續藉由屍體手臂上的燒傷疤痕辨認身分是自己的兒子 Adonay Urbina ，並開始準備葬禮。

Adonay Urbina（烏爾維納）在自己的葬禮期間打給母親。（twitter@vanguardiacom）

沒想到在葬禮期間，Vilma Fuentes 在守夜時接到自稱是 Adonay Urbina 的人打來電話，她表示「我們很驚訝，我還以為這是個惡劣的玩笑」，但對方接着打開視訊畫面，而Adonay Urbina 竟然好端端地出現在畫面中，還說道「媽！我在邊境！我還活着！我沒有死！」。

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根據 Adonay Urbina 的說法，他3周前離家試圖前往美國後便音訊全無，直到他抵達危地馬拉和墨西哥邊境才找到機會打電話給母親，這讓驚呆了的 Vilma Fuentes 趕緊聯繫警方並告知這個離奇的情況，同時要求重新確認躺在棺材內屍體的真實身分。

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後續警方調查後發現屍體是當地另1名失蹤的15歲男孩，其家屬隨後也將屍體帶回，事後Vilma Fuentes 受訪時坦言「事實上，他們看起來真的很像，我們清理並哀悼屍體，但那不是他，不只我們困惑，就連警察也很困惑」，不過她也強調「我很高興兒子還活着」。

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