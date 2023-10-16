遭BBC主持人催迫譴責哈馬斯　巴勒斯坦大使「直線反擊」一針見血

以巴衝突爆發後，西方民主國家紛紛力挺以色列，譴責巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）的暴行。



而巴勒斯坦駐英國大使扎馬洛特（Husam Zomlot）也頻遭西方媒體抨擊和刁難，在接受BBC訪問時，他被要求譴責哈馬斯的襲擊。扎馬洛特強硬表示自己也有6名親人在以色列的轟炸中喪生，而西方媒體無視過去數十年來巴勒斯坦人的傷亡，從不要求以色列譴責自己：

當巴勒斯坦人被殺的時候，你曾邀請我上節目嗎？ 巴勒斯坦駐英國大使扎馬洛特

巴勒斯坦大使反擊獲網民大讚 BBC主持遭批評冷血卑鄙（點圖放大瀏覽）：

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《Mediaite》報道，扎馬洛特2018年10月接任巴勒斯坦駐英國大使，他9日接受《BBC》主持人瓊斯（Lewis Vaughan Jones）訪問，當被問及剛聽到哈馬斯襲擊時是怎麼想的時，他表示：「遺憾的是國際社會多年來沒有留意我們的警告，很遺憾，這種情況被允許惡化數十年，現在全世界都在關注，只是因為流血了，我希望我們沒有走到這一步。」

瓊斯問道：「你列出了一些你後悔的事情，你對以色列犧牲的無辜生命感到遺憾嗎？」扎馬洛特回應：「當然，每一條損失的生命都令人感到遺憾，都是悲劇。」

瓊斯接着試圖引導扎馬洛特譴責哈馬斯，但扎馬洛特強調這並非正確的問題。隨後瓊斯譴責扎馬洛特不願批評哈馬斯殺害平民，扎馬洛特強硬回道：「以色列犯下多少次戰爭罪？你曾要求他們上鏡頭譴責自己嗎？你有嗎？你沒有。」

點圖放大瀏覽以色列炮擊對巴勒斯坦地區造成的毀滅性破壞：

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扎馬洛特接着譴責西方主流媒體在以巴衝突上偏頗報道：「過去75年，每當以色列人被殺時，就把我們（巴勒斯坦人）帶到這裡（攝影棚）。當過去幾個月約旦河西岸有200多名巴勒斯坦人被殺時，你曾帶我來這裡嗎？當以色列在耶路撒冷和其他地方挑釁時，你會邀請我嗎？」

扎馬洛特表示：「以色列在過去48小時所說的悲劇（哈馬斯襲擊），巴勒斯坦人在過去50年裡每天都在看到。加沙的局勢，你（主持人）剛才已經描述了，這是最大的露天監獄。」

GBN報道，扎馬洛特10日再度接受BBC節目《新聞之夜》（Newsnight）專訪，表示他的6名親屬在以色列轟炸中身亡，一對年僅2歲的雙胞胎孩子還在加護病房：「他們只是坐在家裡，就遭到轟炸，他們的整棟建築都被摧毀了。」他直言「這確實令人心碎，這兩個孩子現在只是『以色列戰爭機器的活靶子（sitting duck）』」。

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扎馬洛特強調，他和巴勒斯坦代表團的其他成員都非常明確地拒絕「針對和傷害平民」，盼以非暴力手段獲得和平，但主持人沃克（Kirsty Wark）卻不斷希望他能出言譴責哈馬斯，還提到西方國家在衝突發生後停止援助巴勒斯坦。

扎馬洛特對此回應：「這非常適得其反，他們將做以色列正在做的事情，集體懲罰與之無關的人。我的表弟不是哈馬斯！這些孩子與哈馬斯也沒有任何關係。」

訪談片段播出後，許多人紛紛譴責主持人沃克態度冷酷無情，稱這是見過的最卑鄙的採訪之一，「BBC主持人粗魯且不專業」、「這是我見過的最噁心、最扭曲的採訪」、「對於這個在加沙失去家人的男人，BBC沒有一絲遺憾，令人作嘔」。

也有人大讚扎馬洛特「他在冷靜處理這場謊言攻擊上做得令人難以置信的好」。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】