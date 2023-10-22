社運人士指違頭巾法遭毆昏　官媒：地鐵倒地伊朗少女腦死

伊朗16歲少女傑拉萬德（Armita Geravand，暫譯）被指未遵守頭巾佩戴規定，遭道德警察毆打至昏迷。路透社22日引述伊朗伊斯蘭共和國新聞網稱她已腦死。案件真的成為2022年9月阿米尼事件「翻版」。

▼在伊朗頭巾示威爆發一周年後不久，該國疑似再發生類似事件。有維權人士稱一名被指違反頭巾法的少女被道德警察毆打至昏迷，但官方稱少女因本身健康問題倒地：

+ 3

綜合路透社和英國《衛報》報道，兩名維權人士10月4日說，16歲的傑拉萬德因違反伊朗的頭巾法，在德黑蘭地鐵站遭道德警察的「嚴重人身攻擊」。她被救出後陷入昏迷。

事發時的錄影片段顯示，阿米塔在地鐵站被其他女孩抬下車，然後被放在站台上，她一動也不動，看來失去知覺。

伊朗官方媒體發布錄像稱，阿米塔是因血壓下降而暈倒，並撞到車廂的一側。

《衛報》報道指官媒的影片經剪輯的版本，並稱影片裏沒有顯示地鐵車廂內發生什麼事，只能看到阿米塔走進去，然後被抬出來，而且影片低清。並未清楚顯示她戴哪種頭巾。

伊朗半官方的法爾斯通訊社（Fars）發布對阿米塔父母的採訪，兩人稱她沒有受到攻擊。其父稱已檢查所有影片，「事實證明這起事件是一宗意外，我們請求大家為我們孩子的康復祈禱」。

網上有人指責阿米塔父母發言是受到脅迫的結果。

傑拉萬德的個案讓人聯想到2022年9月13日伊朗女子阿米尼（Mahsa Amini）被指頭巾「戴得太鬆」，遭宗教警察帶走。她在拘留期間昏迷，3天死亡。

▼延伸閱讀：伊朗頭巾示威｜官媒發布阿米尼暈倒影片 疑為力證死因不涉毆打（請點擊放大觀看）

警方本來指阿米尼死於心臟病，但她的家人拒絕接受這一解釋，並稱被剝奪讓法醫給阿米尼做屍檢的權利。伊朗官媒後來又引述驗屍報告指，阿米尼死於腦缺氧（Cerebral hypoxia），而非死於頭部和四肢受重擊。阿米尼的事件還在伊朗國內引發大規模示威。

從那時起，伊朗當局一直在試圖重新強化強制婦女戴頭巾的規定，但在一些城市的部分地區，這一規定並未完全貫徹執行。安保人員經常在德黑蘭火車站巡邏。