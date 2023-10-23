報道阿米尼之死觸發「頭巾示威」　伊朗兩名女記者被判入獄

去年伊朗22歲女子阿米尼（Mahsa Amini） 被指頭巾「戴得太鬆」，遭宗教警察帶走後於拘留期間死亡，事件觸發全國大規模示威。伊朗司法部門最新公布，兩名伊朗女記者因報道了阿米尼之死，被判與美國政府勾結等多項罪名成立，分別被判處12年和13年監禁。



伊朗司法部10月22日在網站公布，36歲的Elaheh Mohammadi和31歲的Niloufar Hamedi，被指與敵對的美國政府勾結，分別被判6年和7年的監禁。兩人並因串謀危害國家安全罪，以及反體制宣傳罪，再分別被判處5年徒刑。

兩人分別在改革派報章《Ham-Mihan》及《Shargh》擔任記者及攝影師，今年5月開始受審。據悉，Niloofar Hamedi在阿米尼死後不足一周被捕，Elaheh Mohammadi則在報道阿米尼的葬禮後被捕。去年10月，伊朗情報部曾發聲明指控，兩人是美國中央情報局（CIA）的特工。

伊朗司法部表明，兩人都有權上訴，但她們的律師尚作出回應。

阿米尼之死在伊朗掀起大規模示威浪潮，也造成數百人死亡。近日伊朗再發生同類悲劇，16歲少女傑拉萬德（Armita Geravand，暫譯）被指未遵守頭巾佩戴規定，遭道德警察毆打至昏迷。路透社22日引述伊朗媒體報道，傑拉萬德已腦死亡。