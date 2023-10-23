歐洲多國集會分別聲援以巴　 新一輪衝突以來巴黎首准親巴示威

歐洲多國周日繼續有集會，分別支持以色列及巴勒斯坦。其中，自以巴爆發新一輪衝突以來，法國警方首度批准親巴勒斯坦群眾，10月22日在首都巴黎示威。根據警方統計，約15,000人聚集在共和廣場（ Place de la Republique）聲援加沙。



法國政府早前曾下禁令，阻止任何支持巴勒斯坦的集會或示威，內政部長達爾馬寧（Gérald Darmanin）更警告，違反禁令者將被逮捕，而外國公民將被驅逐出境。但禁令在上周四遭最高行政法院推翻，指當局仍可禁止支持巴勒斯坦的示威活動，但應逐一評估個案是否存對公共秩序存在風險。

而在比利時布魯塞爾，大批群眾在街上揮舞著巴勒斯坦國旗，高喊「解放巴勒斯坦」，然後在歐盟委員會總部外聚集。丹麥哥本哈根也有支持巴人集會。

在德國柏林勃蘭登堡門（Brandenburg Gate），約2萬人集會聲援以色列、反對針對猶太人，不少人手持以色列國旗及被哈馬斯（Hamas）挾持的人質相片。德國總統施泰因邁爾（Frank-Walter Steinmeier）發表講話，稱猶太人今天再次生活在恐懼之中，令人難以容忍。任何針對猶太人和猶太機構的攻擊都是德國的恥辱，他每次均感到羞恥和憤怒。 因應集會，當局部署1萬警力戒備。

英國倫敦特拉法加廣場（Trafalgar Square）有數千人出席祈禱活動，呼籲將被巴人挾持的人質帶回國，執政保守黨及在野工黨成員都到場。