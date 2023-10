以巴衝突｜第二批救援車隊進入加沙　以色列稱坦克誤擊埃及邊境

以色列軍方10月22日表示,其一輛坦克意外擊中了靠近加沙走廊邊境的埃及陣地。聲明指出事件正在調查中,對事件表示遺憾,但沒有提供更多細節。埃及軍方發言人在聲明中表示,有數名空兵遭砲彈碎片擊中輕傷。與此同時,外媒引述埃及消息稱,第二支救援車隊22日正從拉法過境點(Rafah crossing)的埃及一側前往加沙。



路透社引述目擊者稱,車隊進入過境點後不久,在附近聽到爆炸聲,並能聽到救護車從埃及一側部署的聲音。 目前尚不清楚爆炸原因和具體地點。

消息人士稱,22日運送醫療和食品物資的車隊中,共有約19輛卡車接受了聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處(United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East,UNRWA)的檢查。

第一批由20輛貨車組成的救援車隊,於21日通過拉法進入加沙。拉法此前因邊境加沙一側遭到轟炸,以及在運送援助條件問題上發生爭執而停止運營。物資的分發已於22日開始,但援助官員指由於食品、水和燃料供應不足,人道災難危機並未消除。

拉法過境點是加沙的主要出入境點,但不通往以色列,隨著加沙人道狀況惡化,拉法過境點已成為推動提供援助的關鍵樞紐

聯合國官員表示,加沙每天至少需要100輛貨車的物資,才能滿足緊急需求。 聯合國人道主義事務負責人格里菲思(Martin Griffiths)22日向路透社表示,正在研究一種簡單檢查系統,以色列可以透過該系統檢查貨物,確保救援運輸持續流動。