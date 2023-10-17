以巴衝突｜ 內塔尼亞胡警告伊朗和真主黨：不要在北方考驗我們

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu ）在國會發表演說，矢言以色列人需作好長期戰鬥的準備，並向伊朗和真主黨（Hezbollah）發出警告，促勿重犯歷史錯誤。外界認為，他所指的是2006年黎巴嫩戰爭，這場以色列與真主黨的衝突導致100萬黎巴嫩人流離失所。內塔尼亞胡同日向俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）明確表示，在摧毀哈馬斯之前，以色列不會停止加沙行動。



內塔尼亞胡表示，現在以色列的目標只有一個，就是團結力量，衝向勝利。這需要決心，因為勝利需要時間。

他又警告：「我要向伊朗和真主黨傳達一個信息，不要在北方考驗我們。不要犯曾經犯過的同樣錯誤。因為今天你要付出的代價將會更加沉重。」內塔尼亞胡指出，以色列會從7日的失敗中汲取教訓，並將調查原因，且已開始得出結論。

黎巴嫩真主黨同日表示，襲擊了以色列北部5個陣地。與此同時，黎巴嫩北部遭到以色列炮擊。

為阻止衝突擴大，土耳其外交部16日表示，該國外交部長費丹（Hakan Fidan）將於17日對黎巴嫩進行正式訪問，討論地區、全球和雙邊問題。

以色列國安全長發聲明 為未能預警哈馬斯突襲負責

另外，以色列國家安全局（Shin Bet）局長巴爾（Ronen Bar）10月16日承認，他需為未能對哈馬斯（Hamas）7日的突襲行動作出預警而負責。他在聲明中表示，雖然已採取一系列行動，但仍然無法提前發出足夠警告來阻止襲擊。 他作為部門領導，需要為事件負責任，之後將會有時間展開調查，但強調現時以戰爭優先。

在哈瑪斯突襲成功，超過1400名以色列人死亡。以色列情報系統被國內媒體指責失靈，也引起國際評論。哈馬斯發言人Abu Obaida曾於12日表示，7日發動的襲擊早在2021年開始策畫，該組織密切研究以色列的戰術和策略，結果「超出預期」。