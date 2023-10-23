冀阻以色列發動地面戰　馬克龍明訪以色列　荷蘭首相今晤以巴領袖

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）星期二（10月24日）將到以色列訪問。



法新社報道，法國總統府星期一作此宣布，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）辦公室早前已宣布此事。

目前仍有7名法國公民在加沙地帶下落不明，其中1名法國婦女已確認被巴勒斯坦激進組織哈馬斯挾持。馬克龍此前說，還有一些法國人相信也被哈馬斯擄走，但尚未獲得證實。

另據路透社報道，荷蘭首相呂特（Mark Rutte）辦公室星期天宣布，呂特星期一（23日）將到以色列，並分別與內塔尼亞胡及巴勒斯坦總統阿巴斯（Mahmoud Abbas）舉行會談。

圖為巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）2022年8月16日在德國柏林與德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）舉行新聞發布會。（Reuters）

荷蘭外交部此前確認1名33歲的荷蘭女子到加沙地帶探望家人時死亡，女子死亡時，以哈還沒爆發戰事。

呂特星期天發表聲明說，他跟內塔尼亞胡通過電話，並要求了解這名女子死亡的詳情。他也呼籲以色列，在人道救援車隊為加沙地帶平民運送救援物資時暫時停火。

呂特說，「以色列有權捍衛自己，必須消除哈馬斯威脅，並盡一切努力讓人質獲得釋放」，但「自衛必須符合對稱性，必須符合國際人道法和戰爭規則」。

美國總統拜登（Joe Biden）、德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）、英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）和意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）已在早前訪問以色列。

本文獲《聯合早報》授權轉載

