以色列預告對加沙或「打足3個月」中東火頭處處恐一辣即着｜最新

巴勒斯坦極端組織哈瑪斯（Hamas）10月7日突襲加沙，以火箭及武裝分子越境的方式，殺以色列一個措手不及，越界俘虜及殺死平民和士兵等。

以色列隨次還擊，8日正式宣戰。雙方交火已踏入第3週。以色列宣稱21日起加強對加沙空襲，為下一階段戰事作準備。國防部稱，對加沙發動的地面攻城可能

國際社會致力斡旋希望叫停，惟21日舉行的開羅和平峰會在缺乏大國首腦出席以及與會國意見分歧的情況下無甚成果。

巴方稱自10月7日衝突爆發以來，已有超過4,741名巴勒斯坦人喪生，15,898人受傷。以巴雙方已有超過6,000人死亡。以方稱巴勒斯坦極端組織哈馬斯（Hamas）已俘虜212人。

0906 在以黎兩國邊境頻繁傳出炮火聲時，黎巴嫩軍方表示，以軍軍機23日早些時候襲擊黎巴嫩真主黨的兩個基地，這些基地正計劃向以色列發射反坦克飛彈和火箭。

真主黨表示，一名武裝份子被殺，但沒有提供細節。黎巴嫩國營通訊社NNA通報稱，以色列對黎巴嫩南部艾泰龍（Aitaroun）南郊發動空襲。 它也沒有提供細節。

0901 聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）在社交平台X發文，稱部門感到震驚並哀悼。部門班認確認，自10月7日以來，29名同事在加沙被殺，當中半數是教師。

0825 以軍與黎巴嫩真主黨（Hezbollah）及敘利亞的衝突加劇，以色列10月22日擴大北部邊境的民眾疏散範圍。真主黨22日宣布，當日有6名成員死亡，即自10月7日以來增至 26人。以色列軍方報告，當日至少有5名以色列士兵和一名平民，在以色列邊境一側被殺。

0820 黎巴嫩國家通訊社22日深夜報道，以色列戰機對黎巴嫩南部發動空襲。以色列軍方其後表示，以色列戰機於23日凌晨攻擊了真主黨的兩個地點，該組織正計劃向以色列發射反坦克導彈和火箭。

0815 路透社報道，以色列國防部上週公布，將從邊境地區及北部謝莫納鎮（Kiryat Shmona）的28個村莊把民眾撤出，提供由國家資助的臨時住所。國防部長加蘭特（Yoav Gallant）最新批准，在疏散名單中增加14個社區。

0810 以色列軍方22日稍早時表示，連夜攻擊了真主黨幾個目標，其後又打擊了三組準備發射反裝甲導彈的武裝分子，還擊落了一架自黎巴嫩境內飛來的無人機。真主黨旗下媒體則報道，以色列對邊境多個地區發動轟炸。

0805 真主黨副主席卡西姆（Naim Qassem）21日表示，該組織處於戰鬥中心，警告如果以色列對加沙發動地面攻勢，以色列將付出高昂代價。

0800 以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）22日檢閱北方部隊時發表講話，稱暫未能確認真主黨會否全面參戰，但警告真主黨有可能將黎巴嫩拖入區域戰爭，令黎巴嫩遭受「毀滅性打擊」。