聯合國：哈馬斯襲擊非憑空發生　以色列要求古特雷斯辭職

聯合國安理會10月24日就以巴局勢舉行高級別會議，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres ）重申，哈馬斯的攻擊並非憑空發生，巴勒斯坦人民已遭受56 年令人窒息的佔領，直指加沙的狀況「明顯違反國際人道主義法」，並呼籲雙方人道停火。但其言論遭到以色列駐聯合國大使抨擊，要求他立即辭職。以色列外交部長科恩（Eli Cohen）隨後除取消與古特雷斯會晤，並在安理會發言時炮轟古特雷斯。



科恩向由15名成員組成的聯合國安理會發言，質問古特雷斯：「秘書長先生，您活在一個什麼樣的世界？這絕對不是我們的世界。」他舉著被哈馬斯綁架的兒童照片說道：「當有人矢言要殺死並消滅你的存在，你怎麼能同意停火？」在此之前，科恩已在社交平台X表示，取消與古特雷斯預定當日的會晤，又指自10月7日的襲擊後，再沒有採取平衡方法的餘地，「哈馬斯（Hamas）必須從地球上消失。」

2023年10月24日，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres ）與美國國務卿布林肯（Antony Blinken ）在美國紐約的聯合國總部交談。 （REUTERS）

古特雷斯指巴人遭佔領56年

古特雷斯於24日稍早時間向安理會表示， 哈馬斯的攻擊並非憑空發生，巴勒斯坦人民已遭受56年令人窒息的佔領，「他們看到自己的土地逐漸被定居點吞噬，並受到暴力的困擾；他們的經濟受到抑制；他們的人民流離失所，家園被拆毀。他們對透過政治解決困境的希望，已經破滅。」

古特雷斯強調，巴勒斯坦人民的不滿並不能成為哈馬斯的攻擊理由，哈馬斯令人震驚的攻擊，也不能成為對巴勒斯坦人民進行集體懲罰的理據，「沒有任何理據可以證明蓄意殺害、傷害和綁架平民，又或向平民目標發射火箭是正當的。」

對於古特雷斯的說法，以色列駐聯合國大使埃丹（Gilad Erdan）稱「令人震驚」，指有關「哈馬斯的襲擊並非憑空發生」的聲明，等同對恐怖主義和謀殺表示諒解，聯合國作為大屠殺後成立的組織，其領導人持有如此可怕的觀點，令人感到可悲。埃丹直言，古特雷斯不適合領導聯合國，呼籲他立即辭職。