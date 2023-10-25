波羅的海管道受損　芬蘭懷疑掛港旗貨輪導致　北京：事件調查中

波羅的海天然氣管道受損後，芬蘭警方10月24日稱相信是一艘掛香港旗的中國貨輪船錨脫落，導致事件，未知是故意或意外引致。中國外交部25日回應稱，中方同芬蘭等方面保持順暢溝通，事件還在調查中，中方願意依據國際法提供必要協助。



中國外交部發言人毛寧25日表示，中方一貫主張國際社會應加強合作，共同維護跨國基礎設施的安全，這是個重要的議題，目前關於傳媒提到的事件，中方同芬蘭等方面保持着順暢的溝通，事件還在調查中，「我們希望有關方面本着客觀、公平、公正、專業的原則，早日查明事實的真相。中方也願意依據國際法提供必要的協助。」

圖為芬蘭方面2023年10月展示中國貨船「新新北極熊號」的圖片（Lehtikuva/HEIKKI SAUKKOMAA via REUTERS）

這次事件始於10月8日，連接芬蘭和愛沙尼亞的一條天然氣管道和一條通訊電纜受損，芬蘭調查人員稱有可能是蓄意破壞。及後瑞典又表示，有另一條連接瑞典和愛沙尼亞的通訊電纜受損。

芬蘭初步調查後，10月20日表示把調查集中在一艘掛香港旗的中國貨輪「新新北極熊號」（Newnew Polar Bear）上，又指聯繫中國尋求協助，以聯絡船隻。

芬蘭10月24日表示已在海底位置打撈出一個遺失的錨，正調查它是否屬於中國貨船。