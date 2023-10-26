以巴衝突｜以色列：哈馬斯挾持人質逾半擁外國護照　一人中國籍

以色列政府10月25日表示，巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）挾持約220名人質中，一半以上持有外國護照，涉及25個國家，其中包括54名泰國籍人，以及1名中國籍人。至於死亡的外國國民有328人，包括5名中國籍。



以色列表示，已知138名人質持有外國護照，包括15名阿根廷籍人、12名德國籍人、12名美國籍人、6名法國籍人、6名俄羅斯籍人。據指出，當中多人同時擁有以色列雙重國籍。其餘人質包括54名泰國籍人、5名尼泊爾籍人，另有1名中國籍人、1名斯里蘭卡籍人、2名坦桑尼亞籍人，以及2名菲律賓籍人等。

以色列政府提供的最新數據顯示，10月7日哈馬斯對以色列南部發動突襲以來，已確認來自40個國家的328人死亡或失蹤，總共估計有1,400人在襲擊中喪生。

死亡及失蹤外國人以泰國總數最多

死亡及失蹤的外國國民中，以泰國籍佔最多，確認有24人死亡、21人下落不明。以色列官方數據顯示，泰國是當地最大的外來工人來源之一，約有3萬人從事農業工作。

其他國家的數字包括：美國34死、5失蹤；烏克蘭25死、2人失蹤；法國23死、1失蹤；俄羅斯23死、4失蹤；中國5死、1失蹤；尼泊爾5死、5失蹤。