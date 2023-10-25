FBI分析哈馬斯釋放人質3目的　全屬精打細算　1類人最難獲釋

巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）7日突襲以色列，目前仍有218名人質受困加沙走廊（Gaza Strip）。



美國聯邦調查局特工兼人質小組專家奧利里（Christopher O’Leary）分析，哈馬斯在釋放人質上精打細算，除了推延以軍的地面進攻，向全球證明該組織的合法性、恢復自身形象，最大目的是為交換被關押的該組織成員，而最不可能釋放的是以色列士兵。

哈馬斯早前釋放多名人質 包括85歲以色列婦女利夫希茨（點圖放大瀏覽）：

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《紐約郵報》報道，奧利里指出，哈馬斯上週首先釋放一對美國母女，此舉可能是為施壓拜登政府，敦促以色列推遲地面入侵加沙，換取人質獲釋。

而23日釋放2名以色列老婦，也是「精打細算」的舉動，這次是為了向全世界表明他們是「具有人道主義的合法談判者（legitimate negotiator）」。

被釋放的85歲婦女利夫希茨（Yoched Lifshitz）透露，人質被分開關押，外部還有守衛和醫生駐守看管，奧利里表示，這並不令人意外，「哈馬斯（可能）將受害者分為不同群體：婦女和兒童、患有健康問題的人、美國人等雙重國籍者、以色列平民和軍人」。

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他分析，哈馬斯不會希望士兵與平民混在一起，因為士兵們將尋找突破或收集資訊的機會，需要嚴加看管。

他表示，哈馬斯「將人質視為貨幣」，「就像養牛業者一樣，他們希望保持牛群健康，盼在某個時刻進行交易，『這並非出於任何人道主義原因』」。

他認為，哈馬斯為推遲以軍地面行動，並恢復自身形象，其餘的平民人質將逐一獲釋，「他們希望被視為合法戰鬥力量，但若扣押人質就違反了1979年的《反對劫持人質國際公約。而根據《日內瓦公約》，戰爭期間劫持人質也是違法行為，是戰爭罪」。

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他強調，哈馬斯絕不會平白無故釋放人質，因為這是最有價值的談判籌碼，可能被用於交換被關押的哈馬斯人員；他舉2011年10月11日以色列與哈馬斯的換俘協議為例，當時以色列為爭取士兵沙力特（Gilad Shalit）獲釋，一次釋放1,027名巴勒斯坦囚犯，其中甚至包括恐怖份子。

他透露，不幸的是，以美當局認為人質總數可能更多，而未來卡塔爾可能會在談判中發揮關鍵作用。

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