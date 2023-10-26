俄媒指普京「心臟驟停」倒地抽搐？俄羅斯克宮闢謠
關於俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁或蒲亭等）已死以及有「分身」傳言不斷，更有爆料者指出他10月22日因心臟出問題在睡房倒地抽搐，克里姆林宮公開闢謠。
傳聞中的消息稱，當天普京保安部門成員接報，發現他睡房內的食物和飲料打翻了，而普京躺在地上抽搐，醫生緊急幫他進行心肺復甦法（CPR）。消息稱他曾「心臟驟停」。
這消息最初由一個以匿名方式營運的俄羅斯Telegram賬號General SVR傳出。
General SVR於25日下午再發消息，稱普京之後始終未見好轉，且主診醫生還要親人做好心理準備，做出最壞的打算。
傳聞還指普京的替身與巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula Da Silva）通電話，而普京本人仍在官邸內特別設置深切治療設施中搶救。
克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）24日出面反駁謠言，稱普京「一切安好」，也否認他出於健康或安全理由使用「替身」。
俄塔社引述佩斯科夫稱，有關普京健康的謠言是一個「騙局」，並稱有關普京有替身的言論「只會讓克里姆林宮內部人士微笑」。
有關普京健康狀況不佳的謠言多年來一傳再傳，情況在俄烏戰爭開始後更頻密。不少西方媒體稱，普京在公開場合時經常被看到抽搐和站不穩的情況。有關的傳言一再「翻炒」，「冷卻」下來之後不久又會再出現。
General SVR是什麼？
美國《商業內幕》網站10月24日稱，今次普京病危的消息起源於一個匿名的俄羅斯Telegram帳戶General SVR。這個賬號被指是聲名狼藉。
General SVR據稱由俄羅斯對外情報局（SVR）現任和前任成員管理，是一個關於普京及其圈子一些有趣但未經證實的故事的「集散地」。
一些參與運營General SVR賬號的人士2023年1月告訴《商業內幕》，它對其消息來源「完全有信心」，但以安全為由拒絕透露消息來源。
曾在荷蘭調查網站響鈴貓（Bellingcat）工作的《紐約時報》記者托勒（Aric Toler）於2022年表示，General SVR使用「捏造的消息來源」，建議人們忽略它。另外兩位俄羅斯媒體專家也告訴《商業內幕》，他們認為General SVR不是嚴肅的消息來源。
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