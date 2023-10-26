俄媒指普京「心臟驟停」倒地抽搐？俄羅斯克宮闢謠

關於俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁或蒲亭等）已死以及有「分身」傳言不斷，更有爆料者指出他10月22日因心臟出問題在睡房倒地抽搐，克里姆林宮公開闢謠。



傳聞中的消息稱，當天普京保安部門成員接報，發現他睡房內的食物和飲料打翻了，而普京躺在地上抽搐，醫生緊急幫他進行心肺復甦法（CPR）。消息稱他曾「心臟驟停」。

這消息最初由一個以匿名方式營運的俄羅斯Telegram賬號General SVR傳出。

General SVR於25日下午再發消息，稱普京之後始終未見好轉，且主診醫生還要親人做好心理準備，做出最壞的打算。

傳聞還指普京的替身與巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula Da Silva）通電話，而普京本人仍在官邸內特別設置深切治療設施中搶救。

俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）2023年3月21日抵達克里姆林宮，為中俄領導人會面作準備。（Reuters）

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）24日出面反駁謠言，稱普京「一切安好」，也否認他出於健康或安全理由使用「替身」。

俄塔社引述佩斯科夫稱，有關普京健康的謠言是一個「騙局」，並稱有關普京有替身的言論「只會讓克里姆林宮內部人士微笑」。

有關普京健康狀況不佳的謠言多年來一傳再傳，情況在俄烏戰爭開始後更頻密。不少西方媒體稱，普京在公開場合時經常被看到抽搐和站不穩的情況。有關的傳言一再「翻炒」，「冷卻」下來之後不久又會再出現。

俄羅斯總統普京2023年10月18日在北京人民大會堂舉行的第三屆一帶一路國際合作高峰論壇開幕式上發表講話，以紀念「一帶一路」倡議提出10周年。（Reuters）

General SVR是什麼？

美國《商業內幕》網站10月24日稱，今次普京病危的消息起源於一個匿名的俄羅斯Telegram帳戶General SVR。這個賬號被指是聲名狼藉。

General SVR據稱由俄羅斯對外情報局（SVR）現任和前任成員管理，是一個關於普京及其圈子一些有趣但未經證實的故事的「集散地」。

一些參與運營General SVR賬號的人士2023年1月告訴《商業內幕》，它對其消息來源「完全有信心」，但以安全為由拒絕透露消息來源。

曾在荷蘭調查網站響鈴貓（Bellingcat）工作的《紐約時報》記者托勒（Aric Toler）於2022年表示，General SVR使用「捏造的消息來源」，建議人們忽略它。另外兩位俄羅斯媒體專家也告訴《商業內幕》，他們認為General SVR不是嚴肅的消息來源。

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