俄羅斯再傳「政變」：哈爾科夫撤退後　普京何以「失勢」？

9月10日以來，俄烏衝突的戰線出現變化，連帶引爆了後續的宣傳攻防。

烏克蘭方面宣稱，其於哈爾科夫（Kharkiv）周遭發起猛烈進攻，收復了3,000平方公里以上失地，包括被俄軍佔領長達5個月的戰略樞紐伊久姆（Izyum）；與此同時，俄軍全面潰退，丟盔棄甲、倉皇奔逃，不少軍備由此落入烏軍之手。烏方甚至公布視頻，曝光俄軍戰俘被捆綁在地的狼狽場景，以及烏軍進入要地庫普揚斯克（Kupiansk）後，在市政大樓前展示烏克蘭國旗的畫面。

但俄羅斯的說法截然不同。據俄羅斯國防部10日表示，俄軍乃是「主動撤退」，目標是為重新集結決巴拉克列亞（Balakliia）和伊久姆地區的俄軍部隊，以加強頓涅茨克（Donetsk）方向力量，與當初撤離基輔（Kyiv）近郊的考量類似。且俄方強調，在撤軍過程中，俄軍也發動了大規模攻擊，包括出動航空兵、火箭炮和火炮部隊等，殲滅了超過2,000名烏軍和外國僱傭兵，以及100多輛裝甲車和火炮。

而細究俄軍發布的照片，其車隊排成一字長龍，看上去似乎行動有序，烏軍也承認，在拿下伊久姆時，這一據點的俄軍部隊早已大量撤出，故俄方所言似有一定說服力；然從戰線更動來看，俄軍即便宣稱此次撤出是為專注於「解放頓巴斯」，但在不願進行全國總動員、導致兵力不足以應付多線進攻的情況下，只能被迫放棄哈爾科夫地區戰線，亦是無可否認的現實。

而雖說一場戰役的成敗難謂「戰略轉折」，但哈爾科夫方向的戰線收縮給了西方與烏克蘭宣傳口實。9月11日起，「普京被政變」的輿論話題又開始在媒體與社交平台上發酵，其話術與2月以降多次傳出的「普京罹癌」如出一轍：消息來源若不是「烏克蘭獨家」，便是「不具名的普京親信」，內容則從血癌、腦癌、柏金遜症（Parkinson's Disease，又譯作帕金森氏症）等，換成了情報高層發難、俄軍高層發難、莫斯科緊急戒嚴、普京被控制等。

平心而論，在俄軍已經打通克里米亞陸橋、佔領頓巴斯地區多數土地的情況下，北部的哈爾科夫戰線收縮能有多少戰略意義，還需時間觀察；倒是間歇性傳出的「普京罹癌」、「俄羅斯政變」等八卦消息，為外界觀察西方與烏克蘭的思維邏輯，提供了多面透鏡。

烏克蘭國防部2022年4月14日公布照片，烏方指出，照片中的是俄羅斯軍用車輛，它正通過哈爾科夫一條被炸毀的橋、前往伊久姆。（AP）

「政變」背後的三大邏輯

首先，相較於「罹癌」的頻繁上演，「政變」往往出現在俄軍戰果相對不顯著的時期。例如各界發現俄軍未能速戰速決，並於4月中旬選擇轉進頓巴斯「打呆仗」後，「政變」的說法開始在5月甚囂塵上，直至5月20日俄羅斯宣佈控制馬里烏波爾（Mariupol），才漸告消停；此次哈爾科夫戰線受挫後，所謂「莫斯科變天」的傳言亦是轉瞬發酵，甚至傳入了中國輿論場，或許要待至俄軍宣佈新戰果，才會再度沉寂。

由此脈絡觀之，「政變」宣傳的部分用意，乃是放大俄軍的戰場失利，甚至渲染「兵敗如山倒」的氛圍。即便俄羅斯根本未發生政變，甚至在戰場上掌握了一定程度的主動，西方與烏克蘭仍要藉此積極「營勢」，以媒體上的俄軍攻勢受挫、遲滯不前，遮掩烏軍損失慘重、戰略上持續被動的事實，甚至「大膽預言」俄羅斯即將敗退。例如烏克蘭國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）便在5月14日表示，對俄戰爭進展順利，將在8月中迎來轉捩點，且會在今年年底結束，「推翻俄羅斯總統普京的政變正在進行中」。

第二，「政變」宣傳也是意在勾勒「分裂的俄羅斯」，其敘述範式大體如下：普京剛愎自用發動戰爭，終被不願一錯再錯的強力部門推翻，或被國家杜馬議員們集體上書、聯合逼宮。而這一敘事除與戰線發展相掛勾外，有時也會與各式奇異推論結為「組合拳」，例如與「普京罹癌」結合後，便成為「普京罹癌病入膏肓，各方醖釀政變」；與部分媒體人或政治精英的反戰抗議相結合後，便成為「政界廣泛要求普京辭職」，例如9月11日起在中國互聯網上發酵的「全體議員書面請求普京辭職」一文，其實只是莫斯科市羅蒙諾索夫斯基區杜馬（議會）的「全體議員」連署要求普京辭職，卻遭社交平台渲染為俄羅斯「國家杜馬全體議員」要求普京辭職。

8月23日，杜金出席女兒喪禮，並於喪禮上致詞。（影片截圖）

此外，8月21日俄羅斯學者杜金（Alexander Dugin）之女死於汽車炸彈攻擊，彼時便有西方媒體表示「可能是俄羅斯安全部門所為」，短期目的是為「恐嚇效忠克里姆林宮者」，最終目標則是推翻普京政權。如此說法與毫無證據的「政變」宣傳如出一轍，目的皆是渲染普京政權搖搖欲墜、無法久持。

第三，「政變」宣傳除了模糊烏軍敗績、渲染普京政權難續外，也不能排除促成真實「政變」的戰略目的。

綜觀「政變」宣傳的事實基礎，除了「普京罹癌」等空穴來風的推測外，大體不離俄軍戰場失利、俄羅斯政壇出現反對聲音、俄羅斯本土出現暗殺等負面新聞。在此脈絡下，「政變」宣傳本就暗藏強調俄羅斯「無能」的政治議程，會在一定程度上鼓勵克里姆林宮的內部分裂，同時挫傷普京的政治威望。

歸根結柢，「政變」宣傳的本質，還是西方與烏克蘭對俄羅斯與全球發動的心理戰：在俄軍持續推進時，模糊烏軍的敗退事實；在俄軍受挫或停滯時，提升烏軍士氣；從長遠目的來看，則暗含顛覆普京政權的戰略目標。

2022年9月6日，烏克蘭哈爾科夫遭俄軍發動火箭彈襲擊，消防員在受損的建築物展開救援工作。（AP）

為何「政變」宣傳不易成真

然儘管「政變」宣傳此起彼落，也在全球閲聽人中具有一定市場，其於當下時空的發生概率卻是微乎其微，原因有三。

第一，俄軍受到情報部門高度監控。蘇聯解體後，克格勃（KGB）被部分改組為俄羅斯聯邦安全局，並在普京任內逐步擴權。2000年初，身為代理總統的普京批准了一系列新法，擴大聯邦安全局對軍事反間諜活動的參與；2004年，聯邦安全局的軍事反間諜部被提升為正式單位，並迅速成長為聯邦安全局的最大部門，開始將大量人員部署至俄軍內部。在此情況下，軍隊要形成有效的叛亂團體相當困難。

當然，也不能排除聯邦安全局「揭竿而起」的可能。然而此局往往是反腐行動下的高風險部門，不少官員因被控腐敗與叛國而鋃鐺入獄，證人又往往出自聯邦安全局內部。故此局長期瀰漫着互不信任的懷疑文化，在一定程度上阻卻了反政府力量的成形。

第二，普京的民意基礎相當穩固。在2月24日衝突爆發後，克里姆林宮以最快的速度將「詆毀俄羅斯軍隊名譽」的行政處罰升級成刑事犯罪，最高可判處15年監禁，至今已有至少70人為此被起訴，前述的莫斯科市羅蒙諾索夫斯基區杜馬「全體議員」連署要求普京辭職事件，便有超過7人因此被帶走調查。此一舉措強力鎮壓了輿論，使得社會上不易湧現規模性的反戰呼聲，眼下除了強硬派還有抨擊俄軍「過度手下留情」的空間外，自由派媒體在如今的高壓管控下，已無法自在形塑主張停戰、相對親西方的輿論風向。

此外普京始終不願進行全國總動員，此舉在一定程度上穩定了民心，並可避免一般民眾的怒火湧向克里姆林宮，畢竟在後方高喊愛國是一回事，親身上戰場又是另一回事；與此同時，普京持續將此次「特別軍事行動」與「偉大衛國戰爭」相掛勾，喊出了「反納粹」口號，確實激起一定民眾的歷史共鳴。

俄羅斯總統普京（中）於2022年5月9日在俄羅斯莫斯科紀念二戰結束77周年閱兵式後，來到無名烈士墓出席獻花儀式。（AP）

平心而論，俄羅斯不可能沒有反普京聲浪，民間如此、政界亦然，但在當今局面下，其極難形成有組織的政治力量，而是多以零星火花的形貌出現，卻又極快被政府撲滅。故在民意未有大規模停戰呼聲的局面下，不論是軍隊或情報部門，似乎都不具備發動「政變」的名目。

第三，克里姆林宮謹慎應對高層精英、寡頭間的分歧，並儘可能進行損害控制，包括以愛國話語動員精英服從國家決策、共抗制裁；努力維持經濟運行，畢竟財富是維持裙帶關係的重要基礎；儘可能隱藏寡頭與高級官員對戰爭的「不同立場」，營造團結氛圍，避免分歧進一步擴大；為配合進口替代的俄羅斯企業提供經濟支持，例如將部分撤出俄羅斯市場的外國企業資產強制國有化，當然也威脅不願配合政府的俄羅斯本土企業。

在很大程度上，只要俄羅斯經濟沒有崩潰，民間又缺乏反普京、反戰的系統性呼聲，普京的支持基礎便能相對穩固。然若俄烏戰場局勢出現重大逆轉，例如俄軍接連敗退，以至其被迫撤出頓巴斯等，則俄羅斯民意勢必怒火滔天，普京也必然會面臨執政以來最大挑戰，政壇與經濟場域的反對勢力亦有高概率結盟，匯為推動政變的中堅力量。

然若俄軍能持續交出新戰果，則普京政權將有餘裕推動新的權力工程，也就是針對2024年總統大選與普京的接班人問題，利用戰時的高壓管控體制，進行大刀闊斧的團隊重組與清洗。當然，前提是俄軍的戰果必須足夠有說服力，才能為普京積累足夠的政治威望。

簡言之，西方與烏克蘭雖持續營造「政變」敘事，但如今的俄羅斯內政氛圍距離此一巨變，顯然還有不少距離。正如俄烏戰線因軍力消長而持續變化，普京與「政變」的對峙，也必然是一場持久戰。

【俄羅斯政變Q&A】