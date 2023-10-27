伊朗：哈馬斯準備好釋放平民人質　國際應支持6000巴囚獲釋

伊朗外交部長阿卜杜拉希揚（Hossein Amirabdollahian）10月26日表示，哈馬斯（Hamas）已準備好釋放平民人質，國際社會應支持6,000名巴勒斯坦囚犯自以色列獲釋。



俄羅斯塔斯社也引述俄外交部消息，哈馬斯代表團26日抵達莫斯科，就釋放包括俄羅斯公民在內的外國人質進行會談。哈馬斯政治局副局長馬佐克（Moussa Abu Marzouk）是訪問成員之一。

塔斯社報道，俄方與馬佐克進行了接觸，重申俄羅斯要求立即釋放外國人質的立場，並討論保障外國公民撤離加沙的相關問題。

俄方表示，哈馬斯已發表聲明，讚揚俄羅斯總統普京（Vladimir Putin ）和俄方的努力，以求結束「西方支持的以色列罪行」。

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）也表示，伊朗副外長巴蓋里（Ali Bagheri）也正在訪問莫斯科，但未提供更多細節。

比利時總理德克羅（Alexander De Croo）26日表示，以色列有權自衛並採取行動防止哈馬斯發動更多襲擊，但不能成為全面封鎖加沙或禁止人道主義車隊的理由。

他又表示，哈馬斯手上有兩種人質，包括222名人質來自以色列，但他們也劫持加沙平民作為人質。