李克強逝世｜環球領袖致慰問電　多位美官哀悼　日揆讚外交貢獻

中國共產黨第十七屆、十八屆、十九屆中央政治局常委，國務院原總理李克強於10月27日0時10分在上海逝世，享年68歲。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、新加坡副總理兼經濟政策統籌部長王瑞傑、日本內閣官房長官松野博一、馬來西亞前首相納吉布（Najib Razak）及澳洲駐美國大使陸克文等多國現任和前任領袖官員就中國前總理李克強逝世，向中國人民和李克強家屬表達慰問和哀悼。



0207 美國白宮10月27日表示，總統拜登在白宮會見中共中央政治局委員、外交部長王毅。拜登對中國國務院前總理李克強逝世表示哀悼。

2333 柬埔寨首相洪馬內向中國國務院總理李強致唁電，對李克強的逝世表示哀悼。

2235 俄羅斯總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）就李克強逝世表示哀悼。

2225 泰國前副總理素拉革（Surakiart Sathirathai）指，李克強逝世令他感到震驚和悲痛，對方是深受國內外欣賞和尊敬的政治家，為中國經濟快速發展、中國崛起成為世界強國，作出巨大貢獻。素拉革說，在兩人的每次談話中，他都從對方的見解和智慧中受益匪淺。

2105 阿聯酋總統穆罕默德（Mohamed bin Zayed Al Nahyan）、總理兼杜拜酋長穆罕默德（Mohammed bin Rashid Al Maktoum）、副總統曼蘇爾（Mansour bin Zayed Al Nahyan）就李克強逝世，向中國國家主席習近平致以慰問。

2030 柬埔寨前首相洪森（Hun Sen）致函中國國家主席習近平，對李克強逝世表示最深切的哀悼。洪森指，李克強逝世是中國人民和黨的巨大損失，他是柬埔寨的好朋友，柬埔寨人民將永遠記得他為兩國和兩國人民之間的密切友誼做出的寶貴貢獻。

1930 菲律賓參議院少數黨領袖皮門特爾（Koko Pimentel）致函中國駐菲律賓大使黃溪連，他指得知李克強逝世，深感悲痛，他代表菲律賓民主人民力量黨（PDP–Laban），請中方接受他們誠摯的哀悼和慰問。他稱李克強不僅是中國政界受人敬重的人物，也是在全球受人尊敬和欣賞的政治家。

1850 日本首相岸田文雄向中國國家主席習近平與國務院總理李強發唁電，對李克強去世表示哀悼，稱他長期以來為日中關係的發展發揮重要作用。

1830 澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）發聲明指，得知李克強逝世的消息，他感到悲傷。他指對方在任期間，中澳雙邊關係取得重大進展，包括簽署《中澳自由貿易協定》，而兩人2022年在東亞峰會（East Asia Summit）舉行場邊會面時，討論這些關係的重要性，以及希望看到它們進一步發展的願望。他代表澳洲政府和人民，向李克強家人以及中國人民致以誠摯的慰問。

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1725 聯合國駐華協調員常啟德（Siddharth Chatterjee）指，聯合國駐華成員對李克強逝世感到悲痛，向他的家人、中國人民和中國政府致以深切慰問，願他安息。

1630 德國駐華大使傅融（Patricia Flor）表示，對李克強逝世深感悲痛。她指他是德國的重要合作夥伴，積極塑造中德關係，他會被銘記。

1555 巴基斯坦前總理夏巴茲．謝里夫（Shehbaz Sharif）表示，他對李克強逝世深感悲痛。他指在過去10年，他有幸認識對方，又指對方是巴基斯坦的真誠朋友，為加強中巴關係所做的重大貢獻令人矚目。夏巴茲．謝里夫提到，李克強為將中巴經濟走廊（CPEC）概念轉變為變革項目時所發揮的支持和領導，將作為不朽遺緒，被人銘記，中國失去一位盡責的傑出政治家，巴基斯坦哀悼一位堅定可靠朋友的逝世。

1515 韓國政府對李克強逝世表示深切哀悼。韓國外交部指，他作為韓國的好朋友，為韓中兩國關係發展做出巨大貢獻，韓方對此給予高度評價，願逝者安息，並向其家屬表示深切慰問。

1410 印尼總統佐科維多多（Joko Widodo）在X（前稱Twitter）表示，得知李克強逝世的消息，他深感悲痛。他指對方為加強印尼與中國全面戰略夥伴關係所做的貢獻將永遠被人銘記。他向其家人以及中國人民致以深切慰問。

1400 美國駐華大使伯恩斯（Nicholas Burns）在X（前稱Twitter）發文，向李克強的家人、中國政府、以及中國人民，表達美方的哀悼。

1335 墨西哥前駐華大使溫立安（Julián Ventura）在X（前稱Twitter）發文悼念李克強，簡介他的政治生涯。

1320 新西蘭前駐華大使、前駐港澳總領事伍開文（Carl Worker）在X（前稱Twitter）發文悼念李克強，指他2009年以中國國務院副總理身份訪問新西蘭，對2008年簽署的中新自由貿易協定潛力發揮，有重要推動作用。伍開文寫道，李克強2013年開始擔任中國國國務院總理，新西蘭時任總理約翰．基（John Key）訪華時，他非常熱情地歡迎對方，而新西蘭時任總理阿德恩（Jacinda Ardern）2019年訪華時，他也是這樣做。

1302 美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）表示，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）對李克強的逝世表示哀悼。

美國國務卿布林肯透過發言人表示，對李克強的逝世表示哀悼。(Reuters)

1252 巴基斯坦總理卡卡爾（Anwaar-ul-haq Kakar）透過巴基斯坦駐中國大使館發悼文：「獲悉中國前總理李克強不幸逝世，我深感悲痛和震驚。他是巴基斯坦的好朋友。我們對他2013年對巴基斯坦的訪問記憶猶新。」

另外，巴基斯坦外長吉拉尼（Jalil Abbas Jilani）也在社交媒體X上發文稱：「對李克強總理逝世的消息感到悲痛。他是一位政治家，為加強巴中友誼做出了貢獻。我在任職外交大臣期間，安排他2013年5月到訪巴基斯坦。我向李克強總理、他的家人和中國人民表示慰問。」

1209 澳洲前總理特恩布爾（Malcolm Turnbull）在社交媒體X上發文表示：「得知李克強突然在上海英年早逝的消息，Lucy（其太太）和我都感到非常悲痛。李克強曾擔任中華人民共和國總理長達十年之久，直至今年年初退休。我們曾多次會面，2017年他和夫人程虹教授訪問澳洲，紀念澳中建交45周年時，我們有幸接待了他們。我始終認為李總理是一位魅力十足、務實的合作對象，他不拘泥於官方的談話要點，而是坦率地、深思熟慮地探討當下的重要問題。」

「Lucy和我向他的夫人鄭教授及其家人表示慰問和同情。」

1152 馬來西亞前首相納吉布（Najib Razak）在Facebook發文表示：「對中國前總理李克強逝世的消息感到悲痛。在他任職期間，中馬兩國與習近平主席一道，為進一步加強兩國關係取得了重大進展和努力。在此艱難時刻，我向中華人民共和國人民及其家人致以最深切的同情和慰問。」

1142 阿富汗駐科倫坡大使Ashraf Haidari在社交媒體X上表示：「生命即是如此，在一瞬間就消殞！向已故中國總理李克強的家屬和親人、以及阿富汗的古老鄰國中國的政府和人民表示慰問。」

1112 澳洲駐美國大使陸克文在社交媒體X上表示：「我對中國前總理李克強的逝世深感悲痛。多年來，我曾多次在坎培拉和北京與李克強總理會面。李克強總理出身貧寒，來自安徽，中國最貧困的省份之一。」

他補充指：「李總理對澳洲熱情友好。十多年前，他還與世界銀行密切合作，制定了 2013年公佈的中國經濟藍圖。李總理離開得太早了。」

1048 日本內閣官房長官松野博一就中國前總理李克強逝世表達哀悼。

他表示：「李克強前總理在中日關係中發揮了重要作用，包括在2018年5月中日韓三國峰會期間對我國進行正式訪問。在此，我們對李克強前總理表示誠摯的哀悼和祈禱。」

1015 新加坡副總理王瑞傑今日（27日）上午在慧眼中國環球論壇上以華語致詞時說，他在前往會場途中得知李克強突然離世的消息，「他的離世，令人感到惋惜。」

王瑞傑憶述，他最近一次與李克強會面是在2019年5月。時任中國總理的李克強在北京中南海紫光閣會見以新加坡副總理兼財政部長身份訪華的他。他說：「李先生在任期間重視並推進新中兩國關係。在此，我向中國人民以及李先生的家人表達最深切的慰問。」