李克強病逝｜與香港早結緣份　見證97主權回歸　出席政權交接儀式

央視報道，國務院原總理李克強於10月27日0時10分在上海逝世，享年68歲。李克強在任國務院副總理期間，2011年8月曾訪港3日，但其實李克強早與香港結下緣份。在1997年香港主權回歸以前，在上世紀80年代初，李克強就曾率全國學聯代表團訪問香港，與香港學聯交流並參觀培僑中學。1997年香港主權回歸，李克強更赴港參加中英香港政權交接儀式，當時，他是共青團中央書記處第一書記。



回顧李克強主政地方時期還是擔任國務院領導期間，他都與香港人和事有緣。資料顯示，上世紀80年代初，李克強曾率全國學聯代表團訪港，與香港學聯交流。到1998年李克強調任河南，亦與香港工商界有密切交流，推動豫港合作。

期後李克強出任遼寧省委書記，他與香港企業界的關系更加密切，邀請港企參與東北工業基地建設、國企改組改造等重要項目。

當擔任中共中央政治局常委、國務院副總理後，李克強曾在深圳、珠海出席西氣東輸二線、港珠澳大橋工程開工儀式，並兩次會見時任香港行政長官曾蔭權。

比較少人提及的是，1997年，李克強以中國政府代表團成員身份，到港參加中英香港政權交接儀式，當時，他為共青團中央書記處第一書記。