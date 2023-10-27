李強會見塔吉克總理拉蘇爾佐達

《人民日報》10月26日稱，當地時間10月26日下午，國務院總理李強在比什凱克出席上海合作組織成員國政府首腦（總理）理事會第二十二次會議期間會見塔吉克斯坦總理拉蘇爾佐達。



李強表示，近年來，在習近平主席和拉赫蒙總統的戰略引領下，中塔關係日益緊密，取得豐碩合作成果。中方願同塔方落實好兩國元首重要共識，以構建中塔命運共同體為引領，進一步鞏固友好、深化互信，在涉及彼此核心利益問題上繼續堅定相互支持，推動中塔全方位合作不斷邁上新台階，更好維護兩國戰略、安全和發展利益。

李強指出，中方願同塔方加強發展戰略對接，繼續高質量共建「一帶一路」，充分發揮產業互補優勢，擴大貿易投資，加強交通基礎設施、民航、綠色經濟、數字經濟等領域合作，深化體育、文化、教育、地方等人文交流，助力兩國發展振興。雙方要密切多邊領域協作，落實好中國—中亞峰會成果，加強在聯合國、上合組織等框架內的合作，維護兩國共同利益，捍衛國際公平正義。中方願與塔方一道推動落實全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，更好應對全球挑戰，促進共同發展繁榮。

拉蘇爾佐達表示，塔中關係歷史悠久、基礎深厚、內涵豐富。塔方感謝中方長期以來為塔經濟社會發展提供的有力支持，願同中方鞏固傳統友好，推進共建“一帶一路”，深化工業、農業、交通、能源、基礎設施、數字經濟等領域合作，推動塔中關係進一步深入發展。塔方願同中方一道，推動中國和中亞國家開展全方位合作，深化在聯合國、上合組織框架內協作，促進地區和平與繁榮。

吳政隆參加會見。