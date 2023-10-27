李克強逝世．外媒怎麼看｜說流利英語的務實改革派　關注貧富差距

中國國務院前總理李克強10月27日凌晨逝世。多間外媒形容他作風務實，倡導改革，重點關注縮小貧富差距，也有外媒關注中國政府公布李克強逝世消息的「訃告後發」方式。



路透社：推動「克強經濟學」

路透社形容李克強是精英經濟學家，支持更開放的市場經濟、倡導改革，他的改革被稱為「克強經濟學」，但報道認為這種經濟學從未得到充份實施。

報道也談到李克強曾在2020年引出關於貧困和收入不平等的辯論，他當時指在這個日益富裕的國家，有6億人的月收入不到1000人民幣。

李克強逝世：圖為中國時任國務院總理李克強2015年1月21日出席達沃斯世界經濟論壇2015年年會。（中國國務院）

BBC：受掣肘的溫和改革派

英國廣播公司（BBC）中文版形容李克強是「受掣肘的溫和改革派」，他過去在共產黨內平步青雲，從「最年輕省長」、「最年輕省委書記」再成為「最年輕副總理」，再擔任總理後，他是作風務實的經濟自由主義者，上任初期外界期待他改革中國經濟結構。

BBC英文版也談到李克強以務實經濟政策聞名，重點關注縮小貧富差距和提供民眾可負擔的住屋。

俄衛網：倡向全球市場開放

俄羅斯傳媒俄衛網指，李克強10年來被視為中國最高級的經濟官員，以支持私人企業而聞名，李克強在任期間成為中國第二號領導人，也被視為改革派，希望中國向全球市場開放，取消對人員和物資流動的限制。

李克強逝世：圖為2017年9月19日，中國國務院前總理李克強與新加坡總理李顯龍在北京人民大會堂外檢閱解放軍儀仗隊。（Getty Images）

RFA：「訃告後發」

美國自由亞洲電台（RFA）則關注中國政府公布李克強逝世消息的方式，是由中央電視台在早上8時的頭條新聞公布，未有任何訃告，然後新華社、人民日報等刊發新聞，報道指情況有如1989年已卸任中共總書記的胡耀邦心臟病猝死的發布方式。

法新社：說一口流利英語的官員

法新社形容李克強是一名能說流利英語的官員，在任職期間支持經濟改革，並比同僚樹立一個「更現代」的黨忠誠者形象。