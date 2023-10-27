李克強逝世．外媒怎麼看｜說流利英語的務實改革派 關注貧富差距
撰文：成依華
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中國國務院前總理李克強10月27日凌晨逝世。多間外媒形容他作風務實，倡導改革，重點關注縮小貧富差距，也有外媒關注中國政府公布李克強逝世消息的「訃告後發」方式。
路透社：推動「克強經濟學」
路透社形容李克強是精英經濟學家，支持更開放的市場經濟、倡導改革，他的改革被稱為「克強經濟學」，但報道認為這種經濟學從未得到充份實施。
報道也談到李克強曾在2020年引出關於貧困和收入不平等的辯論，他當時指在這個日益富裕的國家，有6億人的月收入不到1000人民幣。
BBC：受掣肘的溫和改革派
英國廣播公司（BBC）中文版形容李克強是「受掣肘的溫和改革派」，他過去在共產黨內平步青雲，從「最年輕省長」、「最年輕省委書記」再成為「最年輕副總理」，再擔任總理後，他是作風務實的經濟自由主義者，上任初期外界期待他改革中國經濟結構。
BBC英文版也談到李克強以務實經濟政策聞名，重點關注縮小貧富差距和提供民眾可負擔的住屋。
俄衛網：倡向全球市場開放
俄羅斯傳媒俄衛網指，李克強10年來被視為中國最高級的經濟官員，以支持私人企業而聞名，李克強在任期間成為中國第二號領導人，也被視為改革派，希望中國向全球市場開放，取消對人員和物資流動的限制。
RFA：「訃告後發」
美國自由亞洲電台（RFA）則關注中國政府公布李克強逝世消息的方式，是由中央電視台在早上8時的頭條新聞公布，未有任何訃告，然後新華社、人民日報等刊發新聞，報道指情況有如1989年已卸任中共總書記的胡耀邦心臟病猝死的發布方式。
法新社：說一口流利英語的官員
法新社形容李克強是一名能說流利英語的官員，在任職期間支持經濟改革，並比同僚樹立一個「更現代」的黨忠誠者形象。