李克強外訪親切幽默　網讚中國超級推銷員　播國歌遇故障機智執生

中國共產黨第17至第19屆中央政治局常委、國務院前總理李克強10月26日因突發心臟病搶救無效，27日0時10分在上海逝世，享年68歲。李克強曾多次代表中國外訪，其中2015年分別出訪瑞士、法國及拉美等頗有趣事。



達沃斯論壇年會談GDP

李克強2015年1月20至22日訪問瑞士，並出席達沃斯世界經濟論壇2015年會。據中國政府網統計，與此行有關的微信公眾號帖文共有838篇，總閱讀量逾190萬。

李克強逝世：圖為中國時任國務院總理李克強2015年1月21日出席達沃斯世界經濟論壇2015年年會。（中國國務院）

其中一類文章與中國當年的國內生產總值（GDP）有關。李克強在會上分析稱，中國當年GDP基數增大，即使增長7%，年增長亦達到8,000多億美元，實際數字大於數年前增加10%，指出該數字的實際價值。此類文章獲轉發38次，閱讀數達34萬。

來自參考消息網的《境外媒體：中國底氣讓世界吃「定心丸」》是最多人閱讀的相關文章。文中匯集海內外多間媒體對李克強論壇發言的正面反應，閱讀量達14萬。

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播國歌遇故障 倡現場清唱

李克強2015年5月18至26日訪問巴西、哥倫比亞、秘魯及智利4國。在微信搜尋關鍵詞「超級推銷員」和「跑業務」，共33篇公眾號發文讚揚李克強親身宣傳「中國製造」，閱讀數共23萬。

智利時任總統巴切萊特（Michelle Bachelet）5月25日設國宴歡迎李克強，播放中國國歌時突遇音響故障，無法播出。他提議現場歌唱國歌代替，並為中國代表團領唱。

李克強逝世：圖為中國時任國務院總理李克強2015年5月25日在聯合國拉美經委會發表演講。（中國國務院）

《智利放中國國歌遇音響故障 李克強提議現場歌唱》一文以近50萬閱讀量位居相關文章榜首。中國政府網形容，李克強當時反應機智。

李克強「Q版」總理應景

李克強2015年6月28日至7月2日訪問法國，期間出席第十七次中國歐盟領導人會晤。《中國日報》美術部當時刊出6張漫畫，描繪李克強出訪重點，獲近20個微信公眾號轉發。