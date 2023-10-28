王毅會晤沙利文：中美關係面臨的最大挑戰是「台獨」

央視稱，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅在當地時間10月27日於華盛頓會見美國白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）。雙方就中美關係、兩國高層交往及以巴衝突等的國際地區問題進行實質性、建設性戰略溝通。



沙利文和王毅在白宮會面時，為安排美中領導人拜登（Joe Biden）和習近平11月會晤進行了磋商。

雙方同意，爲實現兩國元首舊金山會晤共同努力。王毅指出，台海和平穩定面臨的最大威脅是「台獨」，中美關係面臨的最大挑戰也是「台獨」，必須堅決加以反對，並體現在具體政策和行動上。王毅還闡述了中方在南海問題上的嚴正立場。雙方同意繼續保持戰略溝通。

白宮稱，沙利文在與王毅會面時，也對「中國在南海的危險和非法行為」表示擔憂，並稱雙方就這些關鍵問題進行的對話，是「坦誠、建設性和實質性的」。

美中官員多個月來一直在努力安排拜登和習近平，於11月三藩市亞太經合組織（APEC）峰會面對面會晤。

拜登和習近平上一次見面，是在2022年11月的印尼峇里島二十國集團（G20）峰會。

三藩市APEC峰會11月15日至17日舉行。