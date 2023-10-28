以軍稱殺死策動10.7恐襲哈馬斯空中部隊指揮官　組織：全力抗敵

聯合國大會10月27日以壓倒性多數通過決議案，要求以色列與巴勒斯坦極端組織哈馬斯實現「立即、持久且持續的人道主義停火」。以色列反對，亦不顧決議案，加大對加沙的地面攻勢。哈馬斯則稱將全力抗敵。雙方27日已發生交戰。



《以色列時報》10月28日援引軍方消息稱，以色列國防部和以色列國家安全總局（又稱辛貝特，Shin Bet）宣布，哈馬斯空中部隊指揮官魯克巴（Issam Abu Rukba，暫譯）在以軍一次空襲中身亡。

以軍稱，魯克巴負責管理哈馬斯的無人機、懸掛式滑翔機、防空係統等。他曾策劃和執行哈馬斯10月7日對以色列發動的大規模襲擊，指揮其成員乘坐懸掛式滑翔機進入以色列南部，並對以色列國防部隊哨所發動無人機襲擊。

以巴衝突：圖為2023年10月17日，在以色列邊境城鎮貝里（Be'eri）有以軍站在一部坦克車旁。以色列準備入侵加沙地帶，因巴勒斯坦激進組織哈馬斯7日在以色列南部發動突襲，人們愈來愈擔心這將是一場更廣泛的、涉及多條戰線戰爭，包括在該國北部邊境黎巴嫩。（Getty）

當地時間27日晚，以色列國防軍首席發言人哈加里（Daniel Hagari）稱，以軍地面部隊在當晚擴大對加沙地帶的行動範圍。

他還說，以空軍正在對哈馬斯挖掘的隧道和其他基礎設施進行大規模打擊。對此，哈馬斯回應稱，其武裝人員27日晚在加沙東北部等地與以軍發生衝突，哈馬斯還強調，其在加沙的武裝力量已準備好「全力」對抗以色列的進攻。

以軍10月27日宣布擴大對加沙的地面行動，隨後外媒看到加沙同一晚上發生了一連串大爆炸，加沙地帶通訊和網路幾乎完全被中斷。

從《加沙時報》拍得的畫面可見，影片中炮火聲此起彼落，整個黑夜被詭異的橙紅色火光染紅，畫面觸目驚心。多名加沙居民也向美媒說，當晚的襲擊是他們近3週以來經歷過最猛烈的一次空襲。

巴勒斯坦兩大行動網絡服務供應商Jawwal和Paltel表示，他們的電話線路和網路服務已中斷。

據巴勒斯坦通訊社消息，10月27日晚，巴勒斯坦通訊和信息技術部部長西德爾表示，斷網是由於以軍轟炸與加沙地帶的最後兩個國際連接點——這表明加沙已與外界通訊聯繫已斷絕。

世界衛生組織（WHO）與聯合國兒童基金會（UNICEF）等多個機構也宣布與加沙當地工作人員失去聯繫，而聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）27日發布聲明指出，聯合國目前已有53人在加沙遇難。

以巴衝突：圖為2023年10月27日，從以色列一方看到，在以巴持續交戰之際，以色列和加沙邊境發生爆炸。（REUTERS TV via REUTERS）

加沙地帶遭大規模轟炸後，以色列軍方最高發言人哈加里（Daniel Hagari）27日表示，以色列的空中和地面部隊正在加強行動。

哈加里稱：「除過去幾天進行的攻擊外，地面部隊會在今晚擴大他們的行動。」

他表示，空軍正「非常顯著地」打擊地下目標。地面部隊今晚將「擴大」他們的活動，以色列國防軍將繼續襲擊加沙城和加沙地帶北部周邊地區，並再次呼籲巴勒斯坦人撤離至加沙地帶南部。