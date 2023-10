以巴火藥桶（八）：復盤9-11、阿富汗和伊拉克戰爭

編者前言:本文是「兔主席」有關以巴衝突的系列文章第八篇,隨後會陸續發布。



14. 覆盤美國中東政策,為什麼有911恐襲,以及美國為什麼打阿富汗?(編按:前13個問題已在本系列文章第一篇、第二篇、第三篇、第四篇、第五篇、第六篇、第七篇處理。)

「中東」,指的是覆蓋阿拉伯半島、地中海東岸、兩伊、土耳其及埃及的區域。過去稱「近東」,以區別於「遠東」地方。

中東有18個國家,人口接近4億,這裏是西方與東方世界的交匯處,有蘇彝士這樣的戰略要地,有核心的自然資源——石油,另外又是西方文明的發源地之一。

中東的18個國家裏有13個是阿拉伯國家,如果把阿拉伯國家視為一個文明體,可以制訂類似的外交政策的話,還可以把蘇丹、利比亞、摩洛哥、突尼斯、阿爾及利亞等北非國家都包括進來。

由上可見中東的戰略重要性。

我是從2001年的911恐怖襲擊開始關注美國對中東政策的,到現在二十多年。我們就簡單聊聊本世紀以來美國的中東政策。本文不是一個學術的呈現,更多是本人歷年觀察、心得的濃縮與分享。

中東地區地圖。(Wikimedia Commons)

先從2011年911恐怖襲擊開始。

1)沒有美國對以色列的支持,就不會有911事件。

911恐怖襲擊不僅僅改變了中東地緣政治、美國外交,也是改變人類歷史的分水嶺事件;如果沒有911的話,很多事情的歷史發展軌跡會大大不同。

拉登為什麼要攻擊美國本土?基地組織提出的如下原因:美國對以色列的支持;美國駐在沙特阿拉伯的軍事基地;美國對伊拉克的制裁,等等。

其中,美國對以色列的支持被列在第一位。二戰以來,美國對以色列的援助達到1,500億美元(未經通貨膨脹調整),以及提供了大量的軍事技術支持;過去幾十年,以色列在國際社會上最主要支持者就是美國,這使得聯合國/國際社會對以色列霸凌巴勒斯坦的行為基本無能為力。

在這個過程中,歐洲國家屬於「跟着走」的狀態——因為歐洲人對猶太人負有愧疚,不想因為批評以色列而被念「反猶主義」的「緊箍咒」,因此順手就把西方對猶太人還債的歷史義務交給了美國。這個安排又是「合理」的:美國既是西方陣營裏最強大的國家,又是以色列之外猶太人最多的國家。由美國保護以色列是再自然不過的。

以色列與中東伊斯蘭世界存在激烈的衝突。美國做了以色列的保護傘,自然就會引起中東世界的不滿,成為矛盾的指向。

2023年9月11日為911恐襲22周年,紐約世貿中心遺址的「911國家紀念博物館」(National September 11 Museum),副總統賀錦麗(Kamala Harris)代表出席紀念儀式。 (路透社)

任何一個阿拉伯國家、中東伊斯蘭國家都無法對抗美國;甚至所有國家聯合起來都做不到。因此,他們只能推行恐怖主義。最終,基地組織選擇了飛機撞大樓這種極端方式。

觀察:如果沒有美國對以色列的巨大支持,就不會有911事件。如果沒有911事件,後來歷史也會全然不同。

2)為了報復911事件,美國發動戰爭,推翻了阿富汗的塔利班政府

911事件發生時,小布殊上台才半年多,一副渾渾噩噩的樣子。911恐怖襲擊將他變成了一個戰時總統。

當時美國面臨的情境是,在自家門口遭遇了傷害性和羞辱性都極大的新「珍珠港事件」,必須進行還擊,報仇雪恨。但拉登的基地組織並不是一個國家,藏匿在中東/中亞社會里,幾乎是無形的,這就讓美國很難下手。

但美國很快發現,拉登/基地組織的骨幹藏匿在阿富汗,庇護者是伊斯蘭原教主義的塔利班。

當時小布殊在國會裏有一句名言:「每個地區裏的每個國家,現在都要做一個決策。你們要麼和我們站在一起,要麼和恐怖主義站在一起。」(Every nation, in every region, now has a decision to make. Either you are with us, or you are with the terrorists.)

美國前總統奧巴馬2011年下令策畫狙殺拉登(GettyImages)

我們看,911事件是美國遇到的情景,和今天以色列在哈馬斯襲擊後遇到的情景非常相似。

雙方都需要尋找一個更具體的、更大的目標,一個「正面戰場」,讓自己的主力部隊可以發揮作用。

美國選擇了阿富汗,以色列選擇了加沙(當然也少不了西岸)。

2001年10月,美國發動了對阿富汗的戰爭,僅僅一個多月,就控制了阿富汗大部地區。

這個軍事行動是侵犯他國主權的。但當時被國際社會默許,原因是911恐怖襲擊太過令人髮指,塔利班的伊斯蘭原教主義政府也十分極端,不引人同情。美國是以反恐為契機發動戰爭的,並無意真實佔領阿富汗,所以各國的反應較小。

但戰爭中,拉登、基地組織和塔利班的骨幹都逃跑了:翻山越嶺,逃到了鄰國巴基斯坦。

美國趕跑了塔利班,看似在阿富汗建立了一個「民主政權」,扶持了自己的傀儡,但卻沒有達到根本目的,即為911報仇。

2023年8月15日,阿富汗首都喀布爾,塔利班士兵在塔利班接管喀布爾兩週年的儀式上站崗。(路透社)

但在對阿富汗的戰爭裏,美國軍事上勢如破竹,另外看似也得到了國際社會輿論的支持。

觀察:911事件使美國大大升級中東政策,阿富汗戰爭又極大增加了美國對中東軍事投入的信心與決心,成為伊拉克戰爭的鋪墊。

二十年後(2021年),塔利班重回阿富汗。美國人灰溜溜的撤離了阿富汗。整場衝突持續了二十年,軍民死亡約20萬人,其中,美軍正規部隊死亡約2,400人,歐美盟軍共約3,500人。

但美國中東政策的改變是從伊拉克開始的。阿富汗更像是一場「被遺忘的戰爭」。美軍最後灰溜溜撤離阿富汗,也是美國中東政策失敗的結果之一。

15. 覆盤美國中東政策,美國為什麼要打阿富汗?

2001年10月初美國對阿富汗發動戰爭,12月初戰爭就基本結束了,好像有點「意猶未盡」。美國民眾還處在911的餘震中。美軍雖然趕跑了塔利班,但是沒有抓到拉登,這就使得表面的軍事成功看上去大打折扣——畢竟美國最終的敵人不是恐怖主義者的庇護者,而是恐怖主義者本身。如果沒有抓到拉登,那麼為911恐襲報仇雪恨這個事就無從說起,另外,恐怖主義者「逍遙法外」,也讓國民覺得不放心,擔心還會發生更多的恐怖襲擊。

所以,美國需要物色新的目標。

2023年10月17日,在伊拉克巴格達,有民眾上街聲援巴勒斯坦。(Reuters)

這時,白宮瞄準了伊拉克。這裏有幾方面的考量,綜合發生作用:

第一、911事件還沒個說法,美國的「報仇雪恨」尚未成功,民眾/輿情潛藏大量動能。另外,美國民眾對這些穆斯林國家概無好感;

第二、國際社會對美國遭遇911事件的同情還在,美國手裏還有一些道德資本可以用;

第三、伊拉克的薩達姆政府劣跡斑斑,除了對國內的暴政外,還有侵略科威特的前科,與伊朗也發生過慘烈的戰爭(1980-1988的兩伊戰爭),被國際社會和中東各國均認為是安全威脅;

第四、伊拉克被認為一直在秘密開發大規模殺傷武器,有使用化學武器的前科(在兩伊戰爭中)、並認為構成大規模殺傷武器的傳播風險;

第五、美國和伊拉克發生過戰爭(1990-1991年的海灣戰爭),薩達姆變成中東核心的反美力量,美國民眾認為伊拉克可能威脅美國的安全;

第六、新保守主義者(neo-conservatives,一群猶太人為主的智庫知識分子)提供的意識形態、地緣政治及理論基礎:他們希望美國能借着911事件的動能,在中東推翻權威主義國家,建立更多的西式民主國家,與以色列連為一體,最終擴大美國(與以色列)的利益。請注意,在新保守主義的議程裏,911提供的只是「機會」、「契機」;對911進行報復是手段,而不是目的。也因為有新保守主義理念的介入,使得Trump/MAGA/共和黨人後來將積極主張美國出兵海外的人都稱為「neo-cons」。

2003年4月9日,美國海軍陸戰隊突擊隊員Kirk Dalrymple看著巴格達市中心一座伊拉克總統薩達姆 (Saddam Hussein) 的雕像被拉下。(Reuters)

既然決定要搞掉伊拉克,剩下的就是命題作文了。

——牽強附會地尋找與製造薩達姆擁有大規模殺傷武器的證據

——牽強附會地建立薩達姆與拉登/基地組織之間的聯繫

——製造出各種違背國際法的理論,例如「先發制人打擊」(pre-emptive strike)

——擴大對伊作戰道德合法性的論述,例如推翻獨裁、人道主義干預之類的

——發動小夥伴及各種宣傳/媒體機器,讓國內外輿論/國際社會支持、同情或默許美國對伊拉克採取行動

我回憶當時的情形:大部分國家(包括俄、法、英、中)其實多少相信伊拉克可能擁有大規模殺傷武器——特別是薩達姆不願意配合聯合國調查、故弄玄虛的那個勁兒。各國都覺得薩達姆不靠譜,也怕他真的會擴散大規模殺傷武器。所以,美國政府如此堅定,鮑威爾親自到聯合國上生動講演,一副實錘的樣子,各國「姑且」就信了,也無力反證。美國成功製造了一個「有罪推定」的情勢。

美國也不希望單兵突進,希望有多幾個國家支持,就拉攏了若干盟國,弄了一個「Coalition of the Willing」,對伊拉克發動攻擊。

有人說美國打伊拉克是為了石油。我的理解,石油(以及涉及戰後重建的各種經濟合同)都是美方收益的一部分,是被放到戰爭的成本、收益裏去考量的,但不是2003年攻打伊拉克的政治動機與目標。

觀察:為了發動伊拉克戰爭,美國透支了所有國內國際的政治資本——尤其是國內的政治資本與民情所向。伊拉克戰爭的成敗得失,將影響美國民眾對中東政策的看法,並最終影響美國的外交政治。

儘管美國國會對入侵伊拉克展開激辯,但最後仍以壓倒性比數通過支持小布殊(George W. Bush,中)出兵的決議。(Getty)

16. 伊拉克戰爭的失敗,對美國中東政策有什麼影響?

美國中東政策的180度轉向,以及「新共識」的形成。

美國入侵伊拉克是自2003年3月20日開始的,到2003年5月1日就宣告結束。事實證明,薩達姆根本不堪一擊。

但美國人沒想到,這場戰爭並沒有達到預期目標。

首先,就美國入侵後(2003年)的情況來看:

——美國在軍事上打倒了薩達姆政權,但在地毯式搜索後,卻沒有找到一丁點大規模殺傷武器。這說明美國之前提供的證據是根本不靠譜的

——美國無法實錘薩達姆和拉登/基地組織和911事件的聯繫;

——拉登/基地組織繼續「逍遙法外」

這時就不那麼容易說明對伊拉克戰爭的合法性了。而更大的問題是一點點顯現的:

——雖然2003年5月即宣告主要軍事行動完成,但美國人發現,駐伊美軍很快就卻陷入了漫長、持久的軍事抵制。後期,美國/人對伊拉克的關注已經有限,只知道戰爭衝突還在不斷,幾乎每天都能看到美軍士兵遭到攻擊陣亡的新聞,實際上,在四年後的2007年,美軍每月的陣亡人數都超過入侵階段。最終,美國戰死約4,400人,並產生了大量創傷後應激障礙(PTSD)的退役軍人,這給美國社會帶來了很大的傷痛;

2023年10月18日,伊拉克當局在美國大使館外加強戒備。(Reuters)

——在實現初期軍事目標後,美國並沒有安排什麼系統的戰後重建計劃。伊拉克陷入混亂,宗教/教派/族裔之間的衝突變成主線;

——戰爭的軍民傷亡數字還在不斷增加,最終美國民眾接受了這個數字:伊拉克戰爭導致一百萬人的死亡;

——民眾反思:貿然侵入這個國家,推翻其政府,究竟是否審慎、是否明智?對伊拉克戰爭和911/反恐到底有什麼關係?它到底是讓美國更安全,還是讓美國更危險?美國政府是否偏離了「初心」?政客在其中發揮了什麼作用?利益集團和遊說團體在其中發揮了什麼作用?民眾是否被誤導?

——有識之士還發現,在伊拉克這個宗派、族裔分立的國家,實行民主很困難。民主成了佔多數的什葉派報復、壓制遜尼派的手段。並且更為可怕的是,什葉派上台後,與伊朗聯合成為一體:伊朗的勢力範圍擴大了。這些都在新保守主義書呆子們的考量之外;

——拉登/基地組織仍然積極活動,並且積極策劃恐怖主義襲擊,在西方世界引起震動的,是2004年馬德里火車三一一爆炸案,炸死190人;2005年倫敦七七爆炸案,炸死52人;

為了假裝解決911問題,美國給伊拉克、給自己、給中東、給全球製造了一個更大的問題。

2023年9月11日為911恐襲22周年,美國總統拜登(Joe Biden)於阿拉斯加出席紀念活動。(路透社)

由此,美國民眾的「新共識」在逐漸形成:

第一,對伊拉克戰爭從一開始就不應該打;

第二,應該設法儘快撤離伊拉克(以及阿富汗);

第三,政客/利益集團會系統性誤導、操縱民眾,打一些不該打的仗,滿足他們的利益訴求(地緣政治/意識形態/軍工與經濟合同/石油等),大多數和普通老百姓無關;

第四,911基本算翻篇了,美國本土安全加強了,伊斯蘭原教旨主義策動的恐怖主義被控制住了,不需要用反恐去主導外交政策了;

第五、中東問題太複雜,要避免越陷越深,要能止損;

第六、無論如何,要避免製造並捲入大規模的軍事衝突——尤其是不要派出地面部隊!

小布殊在任的最後一年(2008年),就提出要讓美國部隊全數撤離伊拉克。「退出」是一個共識。

而這也是奧巴馬選舉時所推銷的理念。這些理念,其實就是特朗普「美國第一」、「孤立主義(isolationism)」的雛形,只不過在特朗普與奧巴馬之間,還差了一個金融危機。

觀察:伊拉克戰爭沒有達到預期效果,相反,對美國政治、社會的消耗巨大,使得美國社會逐漸形成了新的共識,即覆盤否定對伊戰爭;撤離伊拉克與中東泥潭;儘可能減少捲入國際衝突。這就為美國撤出中東拉開了序幕,並由此引發了更多的問題。

(未完待續)

本文原載於「兔主席」微博。文章內容僅代表作者意見。